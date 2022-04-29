Якутия и Индия будут развивать совместные фольклорные и кино проекты

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов 29 апреля встретился с генеральным консулом Республики Индия во Владивостоке господином Севити Сай Мурали. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Якутией и Индией, возможные общие социокультурные проекты.

Как отметил Юрий Куприянов, приоритетными направлениями по развитию культурных связей между Индией и Якутией являются кино и фольклор. В частности, есть планы по взаимному прокату кино, участию в кинофестивалях, организации фольклорных культурных проектов.

— Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству в разных сферах, в том числе по организации гастрольной деятельности, обменных гастролей наших коллективов, театров, организации выездов экспозиций музеев. В приоритете развитие фольклорного направления и кино. В этом году мы проводим проект «Встреча шедевров ЮНЕСКО», для нас это не первый опыт проведения этого крупного проекта. Состоится он в дни Ысыаха. Мы уже пригласили труппу Санскритского театра Кутияттам, который приедет в составе пяти человек с 20 по 26 июня. Отмечу, что в республике есть интересные фольклорные ансамбли, уникальный Театр Олонхо, их творчество, уверен, будет интересно зрителям в Индии. Одним из наиболее перспективных направлений взаимного сотрудничества мы видим кинематограф. Якутское кино известно в России и странах Азии. Мы готовы к участию и в кинофестивалях Индии, а также к организации проката индийского кино и осуществлению совместных проектов с нашими индийскими партнерами, — отметил Юрий Куприянов.

В свою очередь Господин консул отметил, что счастлив разделить с Якутией радость празднования 100-летия образования ЯАССР, поскольку это событие также совпадает и с 75-летним юбилеем независимости Республики Индия.

— Мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве. Этот Год особенный и для Якутии, и для Индии. Хотелось бы особым образом отметить его в культурном смысле. Владивосток является местом базирования нашего Консульства, и мероприятия мы планировали проводить там, но теперь я считаю важным некоторые мероприятия провести и в Якутии. Узнав, что вы пригласили театр из Индии в вашу республику, я был приятно удивлен. Для меня это некий предмет гордости. Обязательно посещу Якутию в дни празднования Ысыаха, — подчеркнул господином Севити Сай Мурали.

Во встрече также приняли участие: вице-консул Аджай Кумар Тхакур и предприниматель Кришан Гоял Кумар, первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина.