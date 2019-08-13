Якутия и индийский штат будут сотрудничать

12 августа председатель правительства республики Владимир Солодов принял участие на пленарном заседании «Российско-индийское сотрудничество на Дальнем Востоке» в городе Владивостоке.

На международном российско-индийском форуме от Якутии был презентован проект алмазогранильного кластера.

«В ходе работы договорились о предметном сотрудничестве и потенциальном вхождении индийских компаний штата Гуджарат в индустриальный парк „Кангалассы“», — написал Председатель Правительства Якутии на своей странице в соцсети.

Город Сурат, расположенный в этом штате, известен как столица индийских бриллиантов, здесь находится более 5000 алмазогранильных предприятий и происходит огранка подавляющего большинства алмазов мира, отметил Владимир Солодов.

Также с индийской стороной обсудили возможность строительства кинопавильона в Якутске, реализации проектов в сферах туризма, образования и лесной промышленности. По итогам дня было подписано соглашение о сотрудничестве между Якутией и индийским штатом Гуджарат.

По данным правительства РФ, рост российско-индийской торговли по итогам 2018 года составил 15%, ее объем достиг почти $11 млрд. Всего в мероприятии участвует более 200 российских и индийских компаний. Они представляют такие направления бизнеса, как горнорудная и алмазогранильная отрасли, нефтехимия, туризм, лесопереработка, энергетика, медицина и сельское хозяйство.