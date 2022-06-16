Якутия и Газпром договорились о развитии производства СПГ в регионе

Якутия и «Газпром СПГ технологии» на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа на территории Республики. Подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.



Соглашение предусматривает комплекс мероприятий по созданию и расширению в Якутии производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа. Ожидается, что это будет способствовать формированию рынка СПГ, увеличению его потребления, в том числе в качестве моторного топлива для транспорта и в рамках автономной газификации. При этом для реализации проекта в приоритетном порядке будет трудоустроено местное население.



«Формирование рынка СПГ и развитие газотранспортной инфраструктуры на территории Якутии – это важнейшие для нас задачи. Благодаря подписанному сегодня соглашению, эта работа получит значительное ускорение», – отметил глава Якутии Айсен Николаев. Он также подчеркнул, что развитие СПГ-производств в республике создает возможности и стимулирует потребление более экономичного и экологичного вида топлива, способствует появлению новых рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы.



«При этом очень важно, что сжиженный природный газ становится альтернативным способом газификации в республике, позволяя проводить «голубое топливо» в населенные пункты, удаленные от газопроводов», — заключил глава региона.



Документ подписан в целях реализации перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа и программы потребления сжиженного природного газа в Республике Саха (Якутия) до 2030 года.



«Компания обладает развитыми маркетинговыми компетенциями, опытом создания и эксплуатации современной СПГ-инфраструктуры в ряде субъектов Российской Федерации. Положительные практики будут транслироваться в Республике Саха (Якутия), что позволит оперативно нарастить производственные и сбытовые мощности в регионе», — подчеркнул председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.



Напомним, что Якутия обладает значительными запасами природного газа, в частности, ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири» является одно из крупнейших на востоке России Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Ленском районе республики. При этом регион планирует наращивать разведанные запасы углеводородов, что позволит развивать крупные проекты по производству сжиженного газа. На сегодня в Якутии действует СПГ-производство мощностью 12 тысяч тонн, на СПГ переведено несколько железнодорожных станций и котельных в районах республики, с 2019 года производится экспорт продукции в Монголию. В ближайшие годы объемы производства сжиженного газа в Якутии планируется увеличить до 30-40 тысяч тонн.