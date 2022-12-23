Якутия и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Республики Саха (Якутия) и правительство Донецкой Народной Республики заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили глава Якутии Айсен Николаев и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, Нерюнгринский район Якутии и город Кировское в ДНР официально стали побратимами. Соответствующий документ также подписан в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.

В апреле Республика Саха (Якутия) и Донецкая Народная Республика подписали коммюнике о сотрудничестве, которое было заложено в основу развития межрегиональных связей. Подписание соглашения стало следующим шагом в развитии партнерства двух республик.

«Судьба якутян и жителей Донбасса переплетена. Так было в прошлом, так это обстоит и сегодня», — сказал Айсен Николаев, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве. «Документ, который мы с Денисом Владимировичем Пушилиным сегодня подписали, очень важен для развития отношений между нашими республиками в области социально-экономического развития. Мы сейчас уже должны думать о развитии наших связей в области экономики, в социальной сфере, сфере культуры. И те наработки, которые у нас появились за время выстраивания дружеских, партнерских отношений, легли в основу сегодняшнего соглашения. Мы сейчас будем много делать для развития ИТ-технологий в ДНР, используя передовой опыт Якутии. Продолжим заниматься восстановлением города Кировское. Есть много планов, связанных с специальной венной операцией, развитием материально-технического оснащения и снабжения наших военнослужащих продукцией, которая производится на территории ДНР», — подчеркнул глава Якутии.

Он также отметил, что между двумя шахтерскими регионами – Нерюнгринским районом Якутии и городом Кировское – очень много общего. «У нас общие мечты, трудовые традиции и стремления – жить в мире на своей земле, растить детей, гордиться своей великой страной», — сказал Айсен Николаев.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что взаимоотношения с Республикой Саха (Якутия) выстроены.

«Республика Саха (Якутия) – это один из тех регионов-шефов, которые очень серьезно помогли закрепленному населенному пункту Кировское. Уже продемонстрировали свои возможности: это касается и восстановительных работ, это касается и подготовки к осенне-зимнему периоду», – сказал Денис Пушилин.

Он также подчеркнул важность развития перспективного сотрудничества и в будущем, «где мы сможем в полной мере оказаться полезными друг для друга».

Сегодня якутяне защищают Донбасс от поступающих угроз со стороны ВСУ и коллективного Запада. В Якутии было сформировано 2 добровольческих отряда. Специальный отряд «Боотур» из Якутии был направлен в зону боевых действий летом текущего года, а осенью к ним присоединился специальный отряд «ДОСААФ».

Жители Якутии вносят свой вклад в становление мирной жизни в городе Кировское, шефство над которым взяла на себя Якутия. Отремонтированы пострадавшие в результате обстрелов украинских неонацистов школы, больница, многоквартирные дома, объекты ЖКХ. Весь запланированный объем работ выполнен полностью. В следующем году планируется восстановление детских садов, жилого фонда, стадиона.