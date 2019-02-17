Якутия и Аналитический центр РФ подписали Протокол совместных действий

15 февраля во время проведения Российского инвестиционного форума в Сочи председатель Правительства Якутии Владимир Солодов и заместитель руководителя АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской федерации» Михаил Прядильников подписали Протокол совместных действий, рассчитанный на развитие приоритетных направлений сотрудничества сторон до 2020 года.

Совместными усилиями стороны намерены провести работу по формированию структуры государственных программ Республики Саха (Якутия) с учетом «майского» Указа Президента РФ и Стратегии-2032, оптимальной структуры органов исполнительной государственной власти Республики Саха (Якутия) с внедрением системы ключевых показателей эффективности их руководителей.

«У нас давние партнерские отношения и ключевые направления, по которым мы будем сотрудничать. Это разработка национальной системы управления данными, сотрудничество по включению объектов республики в комплексе развития магистральной инфраструктуры, а также оптимизация бизнес-процессов», – отметил премьер Якутии.

Помимо этого, Протокол совместных действий предусматривает участие представителей Республики Саха (Якутия) в обучении по направлениям реформы контрольно-надзорной деятельности и в сфере проектного управления в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», курируемой Аналитическим центром.