Якутия и Амурская область подписали меморандум о строительстве железной дороги Джалинда – Мохэ

Глава Якутии Айсен Николаев на полях VII Восточного экономического форума обсудил с губернатором Амурской области Василием Орловым строительство международного железнодорожного мостового перехода Джалинда (РФ) – Мохэ (КНР).

Проект предполагает строительство нового пропускного пункта через реку Амур в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область), Мохэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).

«Многие направления наших регионов пересекаются. Нас интересуют проекты, связанные с железной дорогой, сельским хозяйством», — сказал на встрече Айсен Николаев.

Глава республики обратил внимание, что международный железнодорожный мост Джалинда – Мохэ находится на связующих звеньях транспортных коридоров России со странами АТР. По этой дороге пойдут грузы экспортной продукции лесопромышленного и горнодобывающего комплексов из Якутии. Новая железная дорога позволит увеличить объемы экспорта промышленных товаров в Китайскую Народную Республику.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что Якутия и Амурская область близки по климатическим условиям, регионы связывают дружеские отношения.

«Сегодня хотелось бы актуализировать вопросы сотрудничества, обсудить новые проекты в сфере сельского хозяйства, логистики», — отметил Орлов.

С учетом растущего спроса КНР на поставки угля в последние два года потребность в перевозках этой продукции через новый железнодорожный мост может существенно увеличиться до 20-30 млн тонн. И безусловно снизить существующую дефицит провозной способности Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Министерство транспорта Якутии направило в адрес генерального директора ЗАО «Граница» Владимира Сакуна предложение о включении АО «АК «Железные дороги Якутии» на паритетных условиях в создание Транспортно-логистического комплекса «Джалинда».

«Железным дорогам Якутии» был дан положительный ответ. Также в планах создать транспортно-логистический комплекс «Джалинда» с использованием паромной переправы и ленточных конвейеров для транспортировки угля, железной руды в КНР через реку Амур.

В числе преимуществ, которые могут способствовать реализации проекта, называется наличие железнодорожного и автомобильного подхода к селу Джалинда. Железнодорожные пути на участке «Сковородино-Рейново» находятся в консервации, на их восстановление понадобится от полугода до года. Найден инвестор, готовый реализовать проект за счет собственных средств. Китайская сторона выразила готовность начать реализовывать проект — строить логистический центр, конвейерную систему и дороги.

Напомним, что погранпереход Джалинда — Мохэ открылся в 1993 году, в начале 2000-х работа была приостановлена в связи с низким грузо- и пассажиропотоком.

Также в рамках встречи Айсена Николаева и Василия Орлова состоялось подписание соглашения между министерством экономического развития и внешних связей Амурской области и министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) о сотрудничестве в сфере туризма.



