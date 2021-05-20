Якутия и АЛРОСА: новая веха

Сегодня в городе Мирный в рамках заседания хозяйственного актива компании «АЛРОСА» глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и генеральный директор «АЛРОСА» Сергей ИВАНОВ подписали Договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 гг.

Документ закрепляет сотрудничество сторон при реализации социальных проектов и программ, которые направлены на развитие образования, здравоохранения, занятости населения, науки, охраны окружающей среды, благоустройства территорий, культуры и спорта.

«На это в 2021 году АЛРОСА направит 700 млн рублей, а в период с 2022 по 2025 годы – не менее 800 млн рублей ежегодно», – рассказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Он также подчеркнул, что общая сумма финансирования государственной программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов к 2024 году составит 833 млн рублей. С 2019 года на данную программу компания уже перечислила 450 млн рублей.

Для обеспечения экологической и промышленной безопасности в зоне деятельности промышленных объектов АЛРОСА совместно с республикой будут разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, традиционного образа жизни, охраны экологических прав и законных интересов жителей республики, на укрепление взаимосвязей с общинами коренных малочисленных народов Севера.

Также состоялось подписание соглашений о взаимном сотрудничестве между компанией и восемью улусами «алмазной провинции», в рамках которых компания окажет целевую финансовую помощь на 370 млн рублей. В течение пяти лет Анабарский, Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Оленёкский и Сунтарский районы получат от компании финансовую поддержку более чем по 46 млн рублей каждый.

Эти средства будут направлены на комплексное развитие территорий, укрепление и совершенствование взаимосвязей в социальной, экологической, культурной и духовной областях, а также на поддержку образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других приоритетных направлений.

«Подписание договоров о социально-экономическом развитии Якутии и 8 улусов «алмазной провинции» знаменует новый этап сотрудничества компании и республики. Участие АЛРОСА в жизни Якутии является одним из ключевых драйверов развития и лидерства нашей республики. Уверен, в этой неразрывной связи заключается главный фактор нашего общего успеха», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Предыдущий Договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) между компанией и республикой был подписан в 2011 году со сроком на 10 лет. За эти годы на реализацию социальных проектов компанией перечислено почти 7,2 млрд рублей. Благодаря финансированию АЛРОСА в 19 районах Якутии построено 39 объектов, из них три жилых дома, восемь образовательных учреждений, 10 спортивных залов, семь культурно-спортивных комплексов, пять объектов здравоохранения, четыре детских реабилитационных центра и другие объекты.

Соглашения о взаимном сотрудничестве между АЛРОСА и улусами заключаются с 2011 года. Общий объём целевой финансовой помощи за эти годы составил 870 млн рублей. Всего за этот же период районы получили от АЛРОСА в виде дивидендов по акциям почти 22,5 млрд рублей.