Якутия готовится создать Всемирный центр мамонта

На совещании у главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА 4 октября в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы создания Всемирного центра мамонта.

Более 90% всех находок останков мамонтовой фауны приходится на Республику Саха (Якутия). Реализация проекта «Всемирный центр мамонта» предусматривает создание современных объектов инфраструктуры хранения и изучения палеонтологических находок, а также развитие научного, культурно-этнографического и экспедиционного туристического кластера.

Айсен Николаев отметил, что по запасам мамонтовой фауны на территории республики и по наличию высококвалифицированных специалистов Якутия является реальным центром компетенции мирового уровня. В рамках научно-образовательного центра «Север» одним из направлений исследований является дальнейшее изучение мамонтовой фауны.

По словам главы республики, кроме научных исследований должны заниматься вопросами добычи, переработки и использования мамонтовой фауны, в том числе совершенствования законодательной базы, и развития туризма на базе Всемирного центра мамонта.

«Вопросы создания и строительства Всемирного центра мамонта должны решаться последовательно. Мы должны будем представить определенное предложение на уровне Арктического совета, где Россия сейчас является председателем. Вопросы финансирования данного объекта могут быть решены только при поддержке федерального бюджета», — сказал руководитель региона.

О ходе работы рабочей группы и плане мероприятий по созданию и строительству Всемирного центра мамонта проинформировал вице-премьер правительства региона Сергей МЕСТНИКОВ.

Генеральный директор ООО «Агентство по защите прав добытчиков ископаемой флоры и фауны», руководитель рабочей группы Борис БОРИСОВ сообщил о ходе работы проектной команды.

Айсен Николаев, подводя итоги обсуждения, обратил внимание на то, что проект многосторонний, микс самых разных направлений, в этом, с одной стороны, заключается его сложность, а с другой стороны, его сила. Глава Якутии поддержал идею создания Центра коллективного пользования и предложение по укреплению материально-технической базы Академии наук республики.

Ил Дархан поручил доработать концепцию создания Всемирного центра мамонта, выбрать подходящее место для строительства объекта.