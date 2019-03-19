Якутия готовится перейти на газомоторное топливо

Для реализации региональной программы по расширению использования газомоторного топлива на транспорте Якутии необходимо порядка 3,3 млн рублей. Федеральное финансирование составит около 810 млн рублей, региональное — на уровне 590 млн рублей, 1,9 млрд рублей — привлечение внебюджетных средств.

Концепция развития газомоторного топлива была внесена в правительство РФ. В документе определены основные направления развития газомоторного топлива, работы с субъектами Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, развития газозаправочной инфраструктуры, развития производства техники и ее потребления. Программа предусматривает создание и расширение сети автогазозаправочных станций на территории региона за счет строительства станций и центров по переводу автомобилей на газобаллонное оборудование по всей территории республики, перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо.

«Для нас эта программа важна по двум причинам: во-первых, у нас существует целый ряд населенных пунктов, где есть источник сырья, но достаточно затруднены поставки традиционного моторного топлива, а во-вторых, по оценкам перевод на газомоторное топливо обеспечит существенную экономию. Если сейчас у нас всего 48 станций, то в рамках реализации программы появится еще 50», ‒ подчеркнул Владимир Солодов.

Отметим, что использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет уменьшить стоимость перевозок на 15-25 процентов, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду.