Якутия готовится к юбилею известнейшего потомка Легоя

Под председательством руководителя администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Афанасия Владимирова 19 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 250-летию со дня рождения И.Е. Мигалкина.

Видный общественно-политический деятель, голова Борогонского улуса Иван Емельянович Мигалкин был одним из инициаторов создания и бессменным председателем Степной Думы – первого представительного органа власти в Якутии, действовавшего в 1827-1837 годы.

Информацию о ходе подготовки к проведению юбилейных мероприятий в Усть-Алданском улусе представил глава муниципального района Алексей Федотов. В с. Тулуна завершены работы по обустройству сквера имени И.Е. Мигалкина. Для этого в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза Якутии в 2020 году выделено из федерального бюджета – 1 млн. 300 тыс. руб., бюджета МО – 195 тыс. руб., внебюджетные денежные средства составили 325 тыс. руб., внебюджетные неденежные средства – 260 тыс. руб.

Для подключения частного сектора к центральному отоплению жителей улицы им. И.Е. Мигалкина в с. Тулуна приобретены материалы за счет средств бюджета МО «Легойский 2-й наслег» и средств местного населения.

До 21 ноября идет сбор заявок для участия в региональной научно-практической конференции «Мигалкинские чтения». 30 ноября будут подведены итоги в режиме по программе Zoom.

В рамках плана юбилейных мероприятий 22 октября Общественный совет Департамента по охране объектов культурного наследия РС (Я) одобрил включение в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта «Борогонская Вознесенская церковь».

Продолжаются работы по оцифровке сборника документов и материалов «Памятники права Саха (Якутия)», внесению материалов о И.Е. Мигалкине в электронную библиотеку и организации виртуальной выставки в историческом парке «Россия – моя история».

Алексей Федотов предложил, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, перенести проведение республиканской научно-практической конференции, посвященной жизни и деятельности И.Е. Мигалкина, и торжественного заседания общественности республики в г. Якутске на 2021 год.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Ольга Рафаилова призвала администрации наслегов оперативно подготовить заявки на субсидии из дорожного фонда на ремонт улиц им. И.Е. Мигалкина в с. Тулуна и Борогонцы.

По итогам заседания члены оргкомитета поддержали предложение главы Усть-Алданского района Алексея Федотова.

Напомним, в 2013 году Совет муниципальных образований республики – Ассоциация межмуниципального сотрудничества в целях увековечения памяти о традициях самоуправления в Якутии и памяти первого главного родоначальника Якутской Степной Думы учредила медаль имени Ивана Мигалкина. Медалью награждаются граждане, внесшие особый личный вклад в развитие местного самоуправления в Якутии.