Якутия готовится к Ысыаху Олонхо и Ысыаху Туймаады после пандемии

Два самых ожидаемых культурных мероприятия года пройдут после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

На XV Ысыахе Олонхо, который стартует с 20 июня в Верхневилюйске на берегу реки Вилюй в ландшафтно-этнографическом комплексе «Түгэхтэй», ожидается более 20 тысяч гостей, каждый из которых сможет приобщиться к национальным истокам, исконным обрядам и культуре народа саха через многочисленные мероприятия обширной программы.

С информацией о строительстве объектов к Ысыаху Олонхо, подъездных дорог к месту проведения Ысыаха и по благоустройству выступил глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин. К Ысыаху Олонхо будут построены Дом Олонхо, 18 обрядовых объектов, среди которых Аал-луук Мас, место встречи солнца, Моҕол Ураһа (берестяная ураса), Кымыс түһүлгэтэ (место для кумысопития). Проводится реконструкция ипподрома, ведутся работы по монтажу каркаса трибуны на 1 000 мест, обустраивается набережная со смотровой площадкой. Все объекты будут сданы к началу Ысыаха Олонхо.

По словам министра культуры и духовного развития республики Юрия Куприянова, 19 июня по инициативе Верхневилюйского района состоится Большой Осуохай, запевалами которого станут победители-запевалы осуохаев предыдущих 14-и Ысыахов Олонхо. На сегодня из 14-и победителей своё участие уже подтвердили 9 запевал.

Ещё одним крупным мероприятием станет проведение марафона художественного чтения олонхо Платона Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» сотней декламаторов со всех улусов республики.

Особенными мероприятиями, присущими только этому Ысыаху Олонхо в Верхневилюйском улусе, станут творческое и спортивное состязание родных братьев и сестёр «Хабытта Бэргэн уонна Кылаан Куо», конкурсы исполнителей игры на кырыымпа (якутской скрипке), резьбы по дереву по мотивам и образам народного эпоса.

Главный режиссёр церемоний открытия и закрытия Ысыаха Олонхо Руслан Тараховский подчеркнул международный статус праздника. Ысыах в Вехневилюйске станет местом установления культурного диалога между разными народами и регионами мира – здесь будет организован международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО». Театры республики представят два спектакля по мотивам Олонхо. Так на открытии Дома Олонхо в Верхневилюйске, состоится премьера спектакля «Хардааччы Бэргэн» А.Т. Титарова, а на церемонии закрытия Ысыаха – показ спектакля «Хабытта Бэргэн» К.Н. Никифорова-Лөкөчөөн.

Всего в рамках Ысыаха Олонхо планируется проведение 39-ти различных конкурсов, будут работать тюсюлгэ Олонхо, осуохая, кузнецов, хомуса и детский тюсюлгэ, состоятся спортивные соревнования.

Не менее масштабным обещает стать Ысыах Туймаады в Якутске, проведение которого запланировано на 25-26 июня в честь 100-летия образования ЯАССР, 390-летия со дня основания Якутска и 25-летия Ысыаха Туймаады.

За два дня Ысыаха на 19-ти площадках планируется более 100 культурных мероприятий, в том числе 14 ритуально – обрядовых действий, 21 конкурсная программа, а также выставки, детские представления, спортивные мероприятия и более 50 концертных программ.

Основными мероприятиями праздника станут традиционные конкурсы сказителей осуохай, якутской национальной одежды «Саха талба – мааны таҥаһа», фестиваль – конкурс кумыса «Айыы аһа» – Божественный напиток», конкурсы кузнецов и народных мастериц.

Одним из ярких проектов станет республиканская акция по изготовлению единого лоскутного полотна «Якутия – 21 век». Мастера – умельцы, мастера народных художественных промыслов, народные мастера создадут единую лоскутную композицию из эмблем муниципальных образований Якутии по традиционной методике «кыбытыы».

Глава города Якутска Евгений Григорьев проинформировал о строительстве и ремонте объектов. К Ысыаху будет завершено строительства изгороди по периметру местности Ус Хатын, перенесена площадка «Встреча солнца», построена сцена на тюсюлгэ Тойук тоҕойо (место для исполнения тойука) и Театральной площадке, обновлены входная группа у Центрального моста и деревянная трибуна на спортивной площадке.

С 1 июня начнется прокладка электрокабелей для новых тюсюлгэ, по замене электрооборудования, уборке сухостоя, подготовке противопожарного рва, ремонту подъездных дорог, благоустройству территории.

Глава Якутии Айсен Николаев высоко оценил объём проведённых работ в городе Якутске и Верхневилюйском районе. Ил Дархан дал ряд поручений по организации трансфера участников и гостей, охране общественного порядка, организации торговли и питания.