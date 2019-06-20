Якутия готовится к Всероссийской переписи населения

Алексей Стручков провел заседание Республиканской комиссии по подготовке к Всероссийской переписи населения.

Одним из ключевых событий 2020 года станет Всероссийская перепись населения. Вопросы подготовки региона к проведению этого масштабного мероприятия обсуждены 20 июня на заседании Республиканской переписной комиссии под руководством первого вице-премьера Якутии Алексея Стручкова.

Первый вице-премьер отметил, что Всероссийская перепись населения требует большой подготовительной работы и координации действий всех ветвей власти и тесного взаимодействия между ними.

«Проведение Всероссийской переписи запланировано на октябрь 2020 года. Предполагается, что эта кампания станет последней, когда перепись будет проходить в традиционном формате обхода переписчиками адресов проживания населения. Через 10 лет будут совсем другие правила и технологические возможности», — подчеркнул Алексей Стручков.

Он также напомнил, что для отработки механизма переписи в октябре 2018 года была проведена «пробная» перепись, которая охватила 500 тысяч населения России. Данные при проведении первого этапа с 1 по 10 октября заполнялись гражданами РФ самостоятельно на официальном сайте госуслуг. Второй этап был локальным и проводился в 10 муниципальных образованиях 9 субъектов РФ, в том числе в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия) путем личного посещения переписчиками хозяйств населения.Данная процедура была максимально приближена к реальной версии Всероссийской переписи населения 2020 года.

В Якутии в пробной переписи приняли участие около 2% населения, по итогам которого республика заняла пятое место среди регионов Российской Федерации. Хотя было запланировано, что в пробной кампании примут участие не менее 10% населения.

Как сообщила руководитель Федеральной службы государственной статистики по Якутии Ирина Гаевая, в 2020 году перепись населения будет идти тремя путями: на портале госуслуг путем самозаполнения гражданами электронных переписных листов, в центрах обслуживания пользователей, таких как МФЦ или через личные гаджеты: планшеты, смартфоны, домашние компьютеры; на стационарных участках, расположенных в местах массового посещения граждан; путем традиционного посещения переписчиками домохозяйств населения.

В рамках подготовки к переписи населения во всех муниципальных образованиях республики должны быть уточнены адреса домохозяйств, приведены в соответствие правильные названия улиц, микрорайонов, переулков в ФИАС, составлен полный список жилых домов, построек, жилых помещений. Эту работу муниципальные образования должны завершить до начала Всероссийской переписи населения 2020 года.

Также в ходе заседания Комиссии в режиме видеоконференцсвязи о ходе подготовительных работ к Всероссийской переписи населения выступили главы и заместители глав Мирнинского, Сунтарского, Мегино-Кангаласского районов.