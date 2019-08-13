Якутия готовится к участию в ВЭФ-2019

Участие Якутии в Восточно-экономическом форуме-2019 обсудили сегодня на заседании оргкомитета под руководством первого вице-премьера Якутии Алексея Стручкова.

На данный момент решаются ключевые вопросы по определению участников делегации, выступлению руководства республики, спикеров от Якутии в стратегических площадках, подготовке подписания стратегических соглашений, участию в культурной, спортивной программе форума.

«Мероприятие важно для разносторонней презентации инвестиционного потенциала региона, поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации инвестиционных проектов, укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками и в целом в социально-экономическом развитии республики», — отметил Алексей Стручков.

На заседании представили проект павильона Якутии, который традиционно является визитной карточкой территорий и презентует перспективные направления для сотрудничества и инвестиций.

Павильон «Сделано в Якутии. Made in Yakutia» будет состоять из 3 секторов. В первом секторе с охватом периода 2013-2019 гг. представят модель грузопассажирского поезда, продукции ТОР «Кангалассы», ТОР «Южная Якутия». Во втором секторе будут показаны три приоритетных инвестиционных проекта, таких, «Строительство мостового перехода через реку Лена», «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей», «Создание круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда». Здесь же планируется представить инвестиционные проекты, туристские продукты и экспортный потенциал республики. Третий сектор #Якутия2035 будет посвящен IT-потенциалу, инновационным проектам.

Якутия также намерена широко представить культуру и самобытность. Традиционно регион покажет богатую экспозицию местного производства, проведет дегустацию национальной кухни, ярмарку эксклюзивных ювелирных изделий, лучших образцов народных художественных промыслов под брендом «Сделано в Якутии». Культурная программа будет состоять из выступлений ведущих ансамблей, коллективов, показов кинокартин, отмеченных наградами на международном уровне.

Алексей Стручков поручил обратить внимание на анализ перспектив планируемых к подписанию соглашений, разработку новых направлений сотрудничества. Также первый вице-премьер заострил внимание на возможности расширения IT -презентации Якутии.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 сентября по 6 сентября 2019 года. В масштабном мероприятии, ориентированном на приоритетное развитие Дальнего Востока, ежегодно принимает участие свыше 60 стран. Форум признан ключевой площадкой по укреплению международных связей, развитию инвестиционного сотрудничества между бизнесом, общественностью, органами власти.