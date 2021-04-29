Якутия готовится к прохождению весеннего паводка

На территории Якутии протекает 500 рек, 10 из них крупные, а Лену можно назвать одной из самых крупных рек в мире. Поэтому весной жители и чрезвычайные службы республики ежегодно готовятся к паводку. Уроки предыдущих разрушительных наводнений учтены, и год от года паводок проходит в республике все легче.

В мае 2018 года в Якутии случилось самое сильное за последние десятилетия наводнение. Из берегов вышли реки Алдан, Амга, Индигирка, Колыма и Лена. К сильному паводку привели большие запасы снега и ранняя теплая весна. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадали 5,1 тысячи человек. Было разрушено 90 км дорог и 22 моста. Был введен режим чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы потребовали привлечения республиканских, федеральных и частных средств. Из республиканского бюджета было выделено свыше 70 млн. руб., из резервного фонда РФ — 587,304 млн рублей, частные пожертвования составили порядка 27 млн. рублей. Помощь пришла от многих предприятий, тысяч жителей республики и в целом — от всей страны.

В последующие 2 года такого разгула стихии больше не повторялось. В 2019 году прогнозировалось, что из берегов могут выйти Колыма, Алдан, Лена и Амга. Чтобы не допустить повторения стихии, были проведены превентивные меры: зачернение и распиловка льда, 56 вылетов авиации, 10 подрывов льда в местах образования заторов, израсходовано более 10 тонн взрывчатки.

Зима 2019-2020 года выдалась снежной, что создало риски при прохождении паводка 2020 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Якутске, 12 мая 2020 года уровни воды превысили критические отметки (примерно на 20 см) и был введен муниципальный режим ЧС. После авиавылетов с подрывами льда уровень воды упал, и ситуация стабилизировалась. В результате паводка 2020 года пострадало 19 населённых пунктов в 7 муниципальных районах, в том числе в Якутске и Жатае. На проведение восстановительных работ в мае 2020 года было выделено свыше 7 млн. руб.

Какие меры приняты для борьбы с паводком

К паводку могут привести быстрое таяние снега, ледовые заторы и дожди (первые два фактора наиболее актуальны). Для предотвращения паводка требуются меры комплексного характера: мониторинг и прогноз ситуации, превентивные мероприятия (зачернение и распиловка льда, подрыв заторов), инженерные защитные сооружения в прибрежных поселениях (укрепление берега, дамбы и водоотводы).

Мероприятия, проведенные в республике в последние три года, позволяют говорить, что республика готова к борьбе со стихией.

Во-первых, совершенствуется система мониторинга: увеличивается количество гидропостов и вводятся новые технические решения. На реках действует 183 гидрологических поста. В прошлом году к мониторингу приступил мобильный пункт приема спутниковой информации ГК «Роскосмос», а в конце мая этого года в рамках онлайн-хакатона МЧС Emergency DataHack специалисты разработают прогнозные модели развития паводка на реке Лена, которая сможет предсказывать ситуацию на 30 дней вперед. Это позволит получать более точную и оперативную информацию.

Во-вторых, определены точные границы опасных участков с занесением в кадастровые карты. К декабрю 2019 года Минприроды Якутии разработало карты зон затопления республики во время паводка, куда вошли 128 поселений с населением 160 тыс. чел. Теперь там запрещено строительство жилых домов. Однако для того, чтобы смягчить критерии установления таких зон, Минприроды республики ведет работу с федеральными органами.

В-третьих, кратно увеличен объем средств на обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья. Если в 2020 году на обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья в государственном бюджете было предусмотрено 27,6 млн руб., а на проведение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций – 20,0 млн руб. (то есть в сумме порядка 47 млн. руб.), то в 2021 году на обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья предусмотрено уже 98 млн рублей. Стоит заметить, что при этом накоплен финансовый резерв на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в размере 150 млн рублей, а также резерв материальных средств – 135,7 млн. рублей.

Увеличивается и число мест размещения для жителей в случае ЧС. В 2020 году для жителей был подготовлен 231 пункт временного размещения, общей вместимостью 23 676 человека, в 2021 году – уже 252 пункта общей вместимостью более 25 000 человек.

В-четвертых, ведутся берегоукрепительные работы. Сегодня Якутск практически защищен от разгула стихии благодаря построенной дамбе, также дамбы есть в г. Ленск, Олекминск, с. Ытык-Кюель. Построены защитные сооружения в г. Среднеколымск, с. Намцы и Едейцы, в 2022 должно начаться строительство в г. Верхоянск.

В 2018-2019 гг. берег был укреплен в поселении Нижний Бестях (сооружения выдержали паводок 2020 года), в преддверии паводка 2021 года — в селах Старая Табага, Хатассы и Пригородное (общая длина сооружений 1,3 км, потрачено порядка 20 млн. руб.).

Всего в республике поставлено на учет 312 гидротехнических сооружений. Анализ показал, что в 93 населенных пунктах требуется строительство защитных сооружений, и правительство региона ведет с федеральным центром переговоры о выделении средств.

Прогноз МЧС на этот год говорит о том, что в зоны затопления попадает 123 населенных пункта в 24 муниципальных районах, однако республика к этому паводку полностью готова.

Сейчас идут профилактические работы — чернение льда, его распиловка. В места, где обычно образуются заторы, завезено свыше 30 тонн взрывчатки. С 2020 года работает мобильный пункт приема-передачи спутниковой информации Роскосмоса, который позволяет в режиме реального времени отслеживать ледовую обстановку на реках республики и оперативно на нее реагировать — раньше спутниковая информация появлялась только в течение полусуток. Силы и средства приведены в готовность, есть финансовый резерв, отмечают органы власти республики.

Согласно прогнозу МЧС от 27 апреля, вскрытие реки Лена в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 5-14 мая, в районе города Якутск 15-16 мая, у п. Сангар 19-21 мая, в устьевом участке реки в последних числах мая. В течении второй декады мая вскроются реки Алдан, Вилюй и нижнее течение р. Амга — на 1-2 дня раньше нормы.