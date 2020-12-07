Якутия готовится к «привету» из космоса

17 декабря Госкорпорацией «Роскосмос» планируется осуществить запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» по программе «OneWeb». Для предстоящего запуска будут использоваться два района падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Якутии — в Алданском и Кобяйском районах. Напомним, ранее с космодрома «Восточный» было проведено 5 успешных запусков ракет-носителей типа «Союз-2» с использованием районов падения в Алданском районе и в Вилюйском улусе.

Запуски космических аппаратов сопровождаются падением на землю отделяющихся частей ракет-носителей (отработавшие ступени, головные обтекатели, соединительные отсеки и т. п.), обеспечивающих их выведение на орбиты. В районах падения отделяющихся частей ракет-носителей проводятся мероприятия по обеспечению безопасности, включая экологическую. До и после пуска выполняется обследование территорий на наличие людей, сопровождаемый отбором проб компонентов окружающей среды на мониторинговых площадках. Комплекс мероприятий по поиску и эвакуации отделяющихся частей ракет-носителей из районов падения проводится сразу после пуска. Обнаруженные фрагменты отправляются на утилизацию на космодром «Восточный».

Запуски космических аппаратов сопровождаются падением на землю отделяющихся частей ракет-носителей (отработавшие ступени, головные обтекатели, соединительные отсеки и т. п.), обеспечивающих их выведение на орбиты. В районах падения отделяющихся частей ракет-носителей проводятся мероприятия по обеспечению безопасности, включая экологическую. До и после пуска выполняется обследование территорий на наличие людей, сопровождаемый отбором проб компонентов окружающей среды на мониторинговых площадках. Комплекс мероприятий по поиску и эвакуации отделяющихся частей ракет-носителей из районов падения проводится сразу после пуска. Обнаруженные фрагменты отправляются на утилизацию на космодром «Восточный».

Для различных типов аппаратов требуются различные орбиты и как следствие запуски на различные наклонения в зависимости от назначения космических аппаратов. Предстоящий запуск будет осуществлен с целью вывода на орбиты космических аппаратов OneWeb на наклонение 87,9 градусов. Целью проекта OneWeb является создание космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного и недорогого доступа в Интернет в любой точке Земли.