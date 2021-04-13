Якутия готовится к паводку

И.о. первого заместителя Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников 13 апреля в режиме ВКС принял участие в совещании Министерства ЧС РФ по вопросу исполнения задач в рамках проведения в республике общероссийских командно-штабных учений.

Напомним, что сегодня утром в Якутии началось командно-штабное учение с органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том числе с отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Дмитрий Садовников сообщил, что подготовка к паводкоопасному периоду 2021 года на территории республики проводится согласно Плану мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации.

Так, по его информации, на реках республики всего планируется зачернить 72 участка объёмом 699 га и провести распиловку льда на 7 участках объёмом 41 км на территориях 14 муниципальных образований региона. По состоянию на 12 апреля 2021 года распилено 13 км, что составляет 31,7%, зачернено – 180,4 га льда, что составляет 25,8%. Данные работы продолжаются, их завершение спланировано на начало мая месяца.

Взрывные работы на реках республики планируется проводить непосредственно при возникновении заторных явлений в период прохождения ледохода. В настоящий момент ведётся работа по подготовке 30 тонн взрывчатых веществ. При ухудшении обстановки запас взрывчатых веществ будет увеличен.

Дмитрий Садовников отметил, что Ленским бассейновым водным управлением Росводресурсов утверждён План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию гидротехнических сооружений и объектов, представляющих экологическую опасность в период весеннего половодья.

На отчётную дату проведено 8 проверок ГТС из 19 спланированных. Данные мероприятия планируется завершить в начале мая месяца.

На период прохождения весеннего половодья заблаговременно разработаны и доведены до органов местного самоуправления республики 98 моделей развития гидрологической обстановки, что на 100% соответствует прогнозируемой величине.

«В рамках подготовки к пожароопасному сезону в лесах все работы на территории республики спланированы и проводятся согласно Плану организационных мероприятий», — озвучил и.о. первого вице-премьера.

Выполнение превентивных мероприятий проводится во всех муниципальных образованиях республики. По состоянию на 11 апреля обустроено противопожарных разрывов (минерализованных полос) – 2068 км, проведено профилактических выжиганий – 15300 га.

Спланированы внеплановые выездные проверки органов местного самоуправления на предмет готовности к пожароопасному сезону в населённых пунктах, подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров.

Межведомственные патрульно-рейдовые и иные профилактические мероприятия по недопущению нарушений пожарной безопасности на территориях населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам, будут проводится непосредственно в пожароопасный сезон ежедневно, начиная с 23 апреля 2021 года.

Согласно организационным указаниям командно-штабное учение (КШУ) в республике будет проводиться в течение 3 суток в 3 этапа.

Дмитрий Садовников доложил, что в ходе выполнения мероприятий первого этапа КШУ проведена проверка готовности сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. Он отметил, что задачи первого этапа тренировки выполнены.

Всего в ходе выполнения мероприятий первого этапа командно-штабных учений в Республике Саха (Якутия) привлечено более 2000 человек, порядка 500 единиц техники.