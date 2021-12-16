Якутия готовится к Новому году и «омикрону»
Медицинская помощь в новогодние праздники будет осуществляться в полном объёме. Глава Якутии Айсен Николаев поручил оперштабу организовать круглосуточную работу медучреждений, обеспечить необходимый запас медицинского кислорода, лекарств, коечного фонда.
Все утренники в детских садах и школах будут проводиться с перерывами для проведения дезинфекции помещений. Такие дезинфекции будут также проводиться в учреждениях культуры.
Также глава поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах и на оптовых базах.
Особое внимание глава поручил обратить на вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что статистика чётко показывает корреляцию между количеством новых заболевших с числом вакцинированных.
«Статистика показывает, что ситуация по коронавирусу зависит от прививочной кампании. К примеру, Нерюнгринский, Мирнинский, Сунтарский районы не достигли 65% уровня вакцинации и ежедневно находятся в лидерах по количеству новых случаев коронавируса. Там, где вакцинация проведена на должном уровне, показатели заболевших уменьшаются», – сказал Айсен Николаев.
Напомним, за последнюю неделю в республике уровень заболевания коронавирусом снизился в среднем на 11,7%. Необходимый запас кислорода в больницах, лекарственных препаратов в медучреждениях и аптеках обеспечен.
Также оперштаб разработает маршрутизацию прибывающих из неблагополучных по омикрону стран, подготовит отдельный обсерватор и стационар для проведения необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.
По данным Управления Роспотребнадзора в РС (Я), на сегодняшний день на территории республики больных коронавирусом штамма «омикрон» нет. Все прибывающие из неблагополучных по этому штамму и сопредельных стран отслеживаются совместно с МВД по утверждённому алгоритму действий.
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