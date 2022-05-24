Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм «Yakutia International Science Games»

В июне в Якутске ожидается очный этап Международных интеллектуальных игр «Yakutia International Science Games-2022». Он будет состоять из трех ключевых мероприятий: международной исследовательской школы по STEM-проектам, школьной научной конференции-конкурса и традиционной олимпиады «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике.

Как сообщил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений, заместитель председателя оргкомитета Игр Владимир Егоров, сейчас заканчивается первый, дистанционный этап. В нем принимает участие более 1 200 детей из 80 регионов России и других стран. Участники выполняли задачи открытого типа, изучая мир вокруг себя, реализуя исследовательские замыслы по семи тематическим направлениям на свой выбор: природа, взаимодействие живой и неживой природы, человек и общество.

«Всего было представлено на экспертизу более 2 500 результатов мини-исследований. В эти дни мы подводим окончательные итоги. Что касается мероприятий очного этапа, здесь в Якутске, в них планируется участие более 300 школьников из около 10 стран и 20 регионов России. На уникальной образовательной площадке юные таланты знакомятся, соревнуются, обмениваются идеями, работают совместно над проектами. Такое построение сотрудничества с самого детства на основе общих интересов задает фундамент для созидательного развития», – отметил Егоров.

Напомним, что первые Международные интеллектуальные игры прошли в Якутии в 2018 году с охватом школьников из более чем 40 стран и 18 регионов России. Целью МИИ-2022 года заявлено создание и развитие постоянно действующей коммуникационно-образовательной площадки для одаренных школьников, которые занимаются научными исследованиями, увлекаются достижениями науки, техники и технологий.