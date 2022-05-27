Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм-2022

Идет активная подготовка к международным интеллектуальным играм, 27 мая состоялось совещание рабочей группы под руководством министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирины Любимовой.

По информации организаторов, в мероприятиях, которые пройдут в очном формате, планируется участие около 300 детей, дистанционно – 236. Будут привлечены 82 эксперта из Якутии, регионов России и зарубежных стран. Заявки на участие в интеллектуальных соревнованиях дали Казахстан, Румыния, Сингапур, Монголия, сообщает пресс-центр МИИ-2022.

Напомним, что с 30 июня по 10 июля на территории республики пройдут Международные интеллектуальные игры «Yakutia International Science Games-2022». Игры состоят из трех ключевых мероприятий: международной исследовательской школы по STEAM-проектам, школьной научной конференции-конкурса Science Fair и традиционной олимпиады «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике.

Участников соревнований, экспертов и гостей ожидает насыщенная программа, в том числе культурная. Будет предложено посещение библиотеки-архив Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева «Николаев-центр», Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, музея мамонта, зоопарка «Орто дойду», этнографического комплекса «Царство вечной мерзлоты», исторического парка «Россия – моя история» и т.д.

Министр образования и науки республики Ирина Любимова поручила усилить подготовительную работу, взять на особый контроль вопросы по питанию участников: «Должно быть единое согласованное с Роспотребнадзором меню для всех участников игр». Министр подчеркнула, что в интеллектуальных соревнованиях должны принять участие и дети из арктических районов республики.

Подробнее на официальном сайте Международных интеллектуальных игр http://yisg2022.ru.