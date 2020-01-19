Якутия готовится к конкурсу

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание о научно-образовательном центре развития «Север».

Василий Филиппов, и.о. президента академии наук РС(Я), проинформировал о ходе решения организационных вопросов, связанных с подготовкой заявки от республики на участие в конкурсе грантов. Конкурсный отбор проводится с целью предоставления государственной поддержки на создание и развитие НОЦ мирового уровня. Филиппов заострил внимание на первостепенную важность определения индустриальных партнеров, внес ряд предложений по структуре и направлениям деятельности НОЦ.

Евгения Михайлова, президент СВФУ им М.К.Аммосова, проинформировала о проекте Дорожной карты — плана действий по подготовке и обеспечению участия НОЦ «Север» в конкурсном отборе научно-образовательных центров мирового уровня. Михайлова рассказала о большом объеме проведенной на базе СВФУ организационной и научно-исследовательской работы. Особое внимание университета уделялось поиску уникальных научно-прикладных проектов и взаимодействию с индустриальными партнерами. В данное время на базе СВФУ реализуются ряд совместных проектов с промышленными компаниями.

Владимир Солодов, председатель Правительства РС(Я), высказался о целесообразности проведения стратегической сессии по определению индустриальных партнеров НОЦ «Север» в начале февраля в Москве. Мероприятие пройдет с привлечением потенциальных партнеров, представителей других дальневосточных субъектов России – органов исполнительной власти и научного сообщества Дальнего Востока.

По итогам обсуждения Айсен Николаев подчеркнул, что для успешной защиты проекта НОЦ «Север» на конкурсе грантов важнейшим вопросом остается окончательное определение основных направлений деятельности НОЦ. «Главный критерий конкурсного отбора – обеспечение лидерства России в выбранном направлении на мировом уровне. Якутия должна предложить стране нечто уникальное и однозначно конкурентоспособное на мировой арене», — заключил Ил Дархан. По словам Айсена Николаева, необходимо определить три основных направления, по которым Якутия, как научно-исследовательский регион, может обеспечить лидерство России.