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Якутия – герой Нацрейтинга по инвестклимату

Заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ 10 июля в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании по обсуждению результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Дальневосточного федерального округа Российской Федерации.

Совещание проведено под председательством первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Сергея ТЫРЦЕВА с участием экспертов Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и представителей региональных правительств субъектов Дальнего Востока.

Сергей Тырцев напомнил, что по поручению президента страны Владимира ПУТИНА к 2020 году все регионы Дальнего Востока должны войти в ТОП-30 регионов инвестиционного климата. Он отметил, что за последние два года дальневосточные регионы смогли добиться существенных результатов и значительно улучшить свои показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. «Сейчас главная задача регионов – закрепиться на достигнутых результатах и нарастить позитивные изменения», — подчеркнул Сергей Тырцев.

Было отмечено, что по итогам Национального рейтинга 2019 года, оглашенного в рамках Петербургского международного экономического форума, наиболее положительных результатов достигли два дальневосточных региона: Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.

«У нас имеются два героя, это Якутия и Камчатка, которые существенно улучшили свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Якутия улучшила свои позиции в рейтинге на 30 пунктов и заняла 22-е место. Это говорит о том, что в регионе улучшаются показатели качества и доступности финансовой поддержки, организационных механизмов поддержки бизнеса и эффективности институтов развития, обеспечивающих защищенность бизнеса», — подчеркнул первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.

Руководитель представительства АСИ в Дальневосточном федеральном округе Ольга КУРИЛОВА обратила внимание руководителей региональных правительств, отвечающих за улучшение инвестиционного климата, на том факте, что рейтинг призван оценить ключевые факторы создания благоприятного инвестклимата, а это, прежде всего, связано с эффективностью деятельности региональных властей.

«Наша задача — разобраться, почему у одного субъекта получается работать с бизнесом, а у другого нет. Мы оцениваем усилия всех уровней власти, начиная от федеральных и заканчивая муниципалитетами. Национальный рейтинг составляется на базе ответов респондентов – предпринимателей. Именно благодаря опросам мы узнаем про качество дорог, телекоммуникационных услуг, инвестиционной инфраструктуры в отдельно взятых регионах. Мы также обращаемся к предпринимателям, которые получали от власти определенную услугу за последний год. К примеру, подключались к электросетям, получали разрешение на строительство, лицензию, регистрировали предприятие», — отметила Ольга Курилова.

Она также отметила, что регионам Дальнего Востока есть чему учиться друг у друга, делиться опытом и лучшими практиками по различным направлениям деятельности по улучшению инвестклимата. Ольга Курилова призвала участников совещания уделить отдельное внимание формированию базы данных респондентов и напомнила о том, что до 1 августа 2019 года все регионы Дальнего Востока должны представить свои планы «Быстрых побед».

Напомним, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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