Якутия. Еженедельный дайджест новостей газификации

Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 30 июля по 7 августа – в еженедельном дайджесте газификации.

Социальная газификация. В 2022 году ожидается перевыполнение плана. План по догазификации на 2022 год составлял строительство 2041 газопроводов-вводов, но благодаря слаженной работе регионального оператора и муниципальных образований, план был скорректирован в пользу увеличения и составляет сейчас 2682 заключенных договоров.

Ликвидация дефицита. Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников сообщил, что благодаря решению главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева в республике и в частности в Якутске проводятся масштабные работы по ликвидации дефицита газа. В данный момент ведутся работы по левой и правой стороне Покровского тракта. Туда входят СОТ «Ионосфера», «Сырдах», «Степной», «Виктория» и район речевой школы. Строятся новые газопроводы и другая газовая инфраструктура. Устранением дефицита занимаются в Намском улусе. Новые газовые сети построят в Намцах и Крест-Кытыле. Также проводится реконструкция газопровода высокого давления на участке от Птицефабрики до района АГАТУ. Проектируют сети газораспределения на 13 км Намского тракта. Благодаря этому у многих семей появится техническая возможность подключить свои дома к газу.

Эбя станет новым пунктом на карте газифицированных наслегов Якутии. 4 августа АО «Сахатранснефтегаз» и администрация Вилюйского улуса провели рабочую встречу с целью подписания соглашения о строительстве межпоселкового газопровода «Хампа – Эбя» Вилюйского улуса. В рамках этого соглашения АО «Сахатранснефтегаз» берет на себя обязательство по реализации технически сложного проекта по строительству межпоселкового газопровода, протяженностью 35 километров.

Заслуженные награды для газовиков. Указом главы Республики Саха (Якутия) от 27 июля 2022 года, сотрудники национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» удостоились государственных наград за вклад в социально-экономическое развитие республики, высокие производственные показатели, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд: «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия)» — Черняк Лев Сергеевич, слесарь-инструментальщик службы машин и механизмов Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз». «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» — Гоголев Александр Васильевич, главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз». Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечен машинист бульдозера 6-го разряда механизированной колонны строительно-монтажного Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Иванов Тит Иванович.