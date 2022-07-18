Якутия. Еженедельный дайджест новостей газификации

В Кысыл-Сыре готовятся к зиме. Управление добычи и транспорта газа, базирующаяся в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района, проводит большую кампанию по подготовке к отопительному сезону. Ведёт работу по обследованию трассы газопроводов, выполняет комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранность и работоспособность оборудования и сооружений линейной части газопроводов.



Социальная газификация – в приоритете. 12 июля генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провел рабочую встречу с представителями подрядных организаций, которые привлекаются к выполнению работ по социальной газификации и обозначил перед собравшимися, что главный приоритет совместной работы не только строительство газопровода-ввода, а также обеспечение пуска газа.



Чурапчинский улус: готовь трубу летом. Коллектив Чурапчинского эксплуатационного газового участка Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» ведет подготовку к отопительному сезону. Отставаний от графика нет.



«СТНГ» строит. «Сахатранснефтегаз» продолжает реализацию масштабного газового проекта – строительство завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84». В настоящее время продолжаются сварочные работы, осуществляется просветка сварных стыков. Проводятся работы по доставке и приемке новой партии труб. Расчищается просека вдоль трассы газопровода. Ранее генеральный директор национальной газовой компании Алексей Колодезников отмечал, что строительство завершающего этапа третьей нитки стало возможным благодаря Главе Якутии Айсену Николаеву и командной работе депутата Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия» Галины Данчиковой и руководства «Сахатранснефтегаз».



Опорный пункт – передовая газовых сил. 12 июля генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников посетил опорный пункт «Кенкеме». Данный пункт входит в состав магистрального газопровода «Мастах-Берге-Якутск», который обслуживает Линейно-производственное управление магистральных газопроводов. Рабочие выезды руководителя необходимы для принятия управленческих решений, в том числе направленных на улучшение условий труда. Кроме этого, общение с руководителем газовой компании по теме развития республики и страны, специальной военной операции и развития самой компании, укрепляет сотрудников в понимании устойчивого положения национальной газовой компании, республики и страны.



Пуско-наладка ГФУ. В Якутии национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» продолжает масштабные работы по модернизации Якутского газоперерабатывающего завода. Какие сейчас ведутся работы и на какой стадии находится проект проверил 14 июля генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников. Строительно-монтажные работы подходят к завершению, на заводе готовятся к пуско-наладочным работам. Продолжаются работы по автоматизации объекта, наладке пожарной сигнализации, а также по электроснабжению, технологической связи и благоустройству территории.



Штаб – мозговой центр социальной газификации. 14 июля состоялось очередное заседание регионального штаба социальной газификации. Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников подчеркнул, что свои обязательства в рамках подписанных договоров компания исполнит в срок. Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко призвал муниципалитеты усилить работу с населением в части пуска газа в дом.



Алексей Колодезников обещал, сделал и призвал. 13 июля руководитель газовой компании анонсировал в своем телеграмм-канале, что «Сахатранснефтегаз» и Совет Сторонников Партии «Единая Россия» окажет помощь жителям подтопленных населенных пунктов в Верхоянском районе. 14 июля он уже вместе с коллегами передал гуманитарную помощь штабу сбора помощи и обратился с призывом к руководителям промышленных и ресурсоснабжающих организаций выразить поддержку жителям района и собрать гуманитарную помощь от имени своих коллективов:

— Мы, якутяне, всегда отличались тем, что в самую сложную минуту умеем сплотиться и поддержать друг друга. Это мы доказали в период пандемии новой короновирусной инфекции и в пожароопасный сезон в 2021 году. Тогда жители республики, представители бизнеса, отраслей народного хозяйства, государственного и муниципального сектора оказали большую помощь нуждающимся, — резюмировал он.

