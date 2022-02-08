Якутия дополнительно выделит 100 млн руб на решение проблемы бродячих собак

В рамках корректировки государственного бюджета региона на текущий год предусмотрено выделение 100 млн рублей на строительство и обустройство приютов для содержания безнадзорных животных, а также на их отлов. Законопроект по корректировке бюджета внесен в парламент и будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании 15 февраля.

«Главное — жизнь и здоровье наших людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, а для этого необходимо должное финансирование и жесткий контроль бюджетных средств» — заявил глава республики Айсен Николаев.

После участившихся случаев нападений бездомных животных на людей Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов обеспечить комплекс мер, необходимых для решения проблемы. В том числе, усилить ответственность для недобросовестных владельцев животных. Самое главное, по словам Юрия Трутнева, – обеспечить безопасность людей. В то же время все действия должны проводиться в рамках гуманного отношения к животным.

Отметим, что в бюджете республики на текущий год на мероприятия по отлову, транспортировке, содержанию, лечению и стерилизации собак предусмотрено 60 млн рублей. Аналогичная сумма была заложена и на 2021 год, из них 28 млн рублей получил город Якутск. С учетом корректировки общий объем финансирования составит 160 млн рублей.

В январе Правительство Якутии по поручению главы региона утвердило дорожную карту для регулирования вопросов по обращению с безнадзорными животными. Особое внимание уделено повышению ответственности владельцев. Планируется введение обязательной регистрации домашних животных, штрафов за нарушение правил их содержания, установят порядок определения количества собак без владельцев, также будет разработана методика определения их агрессивности.