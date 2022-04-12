12.04.2022
11:49
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Финансы
Якутия дополнительно получит около 750 млн рублей из федерального бюджета
На оказание бесплатной медицинской помощи
Правительство РФ направит более 35 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Соотвествующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Якутия получит дополнительно около 750 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи.
Дополнительное финансирование получат 10 дальневосточных регионов — Якутия, Бурятия, Камчатка, Приморье, Еврейская автономная область, Чукотка, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.
Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам.
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