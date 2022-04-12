Якутия дополнительно получит около 750 млн рублей из федерального бюджета

На оказание бесплатной медицинской помощи Правительство РФ направит более 35 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Соотвествующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Якутия получит дополнительно около 750 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Дополнительное финансирование получат 10 дальневосточных регионов — Якутия, Бурятия, Камчатка, Приморье, Еврейская автономная область, Чукотка, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх