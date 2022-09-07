Якутия: Да будет быстрый интернет! 

В Якутии до 2025 года планируют подключить к быстрому интернету 84 населенных пункта в Арктике.

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев 7 сентября, выступая на сессии Восточного экономического форума «Восток России: региональные драйверы цифрового развития в новой реальности».

«С 2023 по 2025 год планируем подключить 84 населенных пункта в Арктике к быстрому интернету. Мы здесь надеемся на поддержку Правительства Российской Федерации. Реализовав этот проект, мы реально победим цифровое неравенство в республике», — резюмировал Айсен Николаев.

Айсен Николаев в своем выступлении отметил, что эффективность управления территорией самого большого региона России напрямую связана цифровизацией.

Подключение арктических населенных пунктов к «быстрому» Интернету повысит уровень и качество жизни населения на этих отдаленных территориях, даст возможность создавать новые рабочие места.

Глава региона подчеркнул, что благодаря развитию связи все больше жителей Якутии могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, дистанционными образовательными услугами, государственными и муниципальными услугами.

В муниципалитетах региона уже работает 17 айти — центров. В Якутии действует программа подготовки кадров для айти-отрасли. В ближайшие 5 лет планируется создать 10 тысяч рабочих мест.



Напомним, что Якутия совместно с Ростелекомом и другими компаниями вышла на объемы — свыше 2 тысяч км. оптоволокна в год.





