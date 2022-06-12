Якутия — центр новых технологий

В преддверии Дня России глава Якутии Айсен Николаев выступил на пленарном заседании «Роль университетов в обеспечении территориальной связанности России в меняющемся мире»II Всероссийского форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России».

Глава региона поздравил всех участников форума с главным государственным праздником страны и отметил важность того, что в канун Дня России на форуме обсуждаются судьбоносные вопросы территориальной связанности. «Сегодня наше государство находится на переломном этапе своей истории. Идет специальная военная операция, которая, конечно же, изменит контуры геостратегических территорий, идет борьба за будущее России в многополярном мире, свободном от тотального диктата отдельных западных стран», — сказал глава.

Он высказал убеждение, что миссия университетов как центров развития человеческого капитала, формирования новой экономической социальной архитектуры неоспорима. «Сегодня республика, как и многие другие российские регионы, формирует свою стратегическую повестку. И нам представляется очевидным, что ответственность Якутии в укреплении экономического потенциала страны будет только возрастать. В этом ключе наша главная задача на ближайшие десятилетия – обеспечение транспортной и коммуникационной связанности колоссальных территорий Якутии», — подчеркнул он в своем выступлении.

Было сказано, что новая геополитическая реальность требует разворота транспортных магистралей на Восток, ускоренного создания Северного широтного хода, развития Северного морского пути, выхода транспортных коридоров к Тихому океану. Именно такие задачи в укреплении территориальной связанности страны ставит президент России Владимир Путин.

По мнению главы, транспортный каркас должен стать основой масштабных промышленных проектов, инновационных производств для освоения гигантских пространств создания новых городов и поселков. «Принципиально для нас развитие IT-сферы, связи, информационных коммуникаций — важнейшихфакторов нашей территориальной связанности, способа преодоления огромных расстояний».

Говоря о целях, он отметил развитие Якутии как центра новых технологий, новых производств, территории устойчивого развития и высокой экологической культуры, ее восприятие как места притяжения талантов и знаний, самореализации каждого человека. «Это абсолютно совпадает с подходами по развитию Дальнего Востока Президента России Владимира Путина, которые сейчас активно проводит полпред в ДФО Юрий Трутнев».

Айсен Николаев подчеркнул особую роль университета, на который возложена миссия по реализации колоссального потенциала Якутии, в первую очередь,человеческого капитала.

Сегодня СВФУ не только ведущий центр подготовки кадров, важнейшим направлением его деятельности является наука, разработка инновационных и наукоемких технологий производства и рационального природопользования в условиях Севера. Глава региона возлагает большие надежды на лидирующую роль университета в деятельности НОЦ «Север», созданного в партнерстве с Чукоткой, Камчаткой, Магаданской и Сахалинской областями.

Айсен Николаев отметил, что новые модели взаимодействия университетов с научными институтами, индустриальными партнерами, с институтами развития, органами власти будут востребованы.

Отметим, что форум проходит в Якутске во второй раз на площадке Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова при поддержке Минобрнауки РФ, Российской академии наук и правительства Якутии.

В этом году форум собрал порядка двух тысяч экспертов РФ и стран Азии в области науки и высшего образования. В нем принимают участие сотрудники российских и зарубежных университетов и научных организаций, представители федеральных и региональных органов власти, деловых кругов и научно-экспертного сообщества.За два дня состоялись 22 пленарные дискуссии, заседания 3 консорциумов. Сегодня также было организовано первое заседание вновь созданного российско-азиатского консорциума арктических исследований.

В адрес форума поступило приветствие министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который выразил уверенность, что «форум станет эффективной площадкой для обмена навыками и опытом».

Поздравил участников форума министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Андрей Крутских, официальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, зачитывая поздравление министра, отметил, что Сергей Лавров является большим энтузиастом Якутии и давно планирует сюда приехать.В своем приветствии, глава МИД отметил, что «такое сопряжение интеллектуальных усилий позволяет вырабатывать предметные практические рекомендации по многим актуальным проблемам современного общества. Участие иностранных гостей способствует поддержанию доверия и взаимопонимания в межгосударственных делах. Отрадно,что в этот раз одна из секций посвящена актуальнойтематике международной информационной безопасности, где Россия является интеллектуальным и политическим лидером», и поздравил жителей республики со 100-летием ЯАССР.