Якутия читает Евангелие

Людей разных возрастов, национальностей, профессий – всех объединяет вера Христова. Такую идею реализует Якутская епархия в проекте «Читаем Евангелие вместе». Сегодня Книгу книг для зрителя прочли прихожане храмов, журналисты, известные персоны.

Руслана Максимова — популярная якутская журналистка, корреспондент и ведущая информационной программы «Вести Саха». Ее специальные репортажи из гущи столичных событий и из нашей глубинки можно увидеть в телевизионном эфире. Сегодня Руслана читает Евангелие на якутском языке.

Руслана Максимова

Корреспондент информационной программы «Вести Саха», лауреат премии Союза журналистов «Золотой микрофон»: «Евангелие на родном языке сразу воспринимается по-другому. Я прекрасно знаю русский, но на родном языке каждое слово проникает внутрь и касается сердца!»

Очень важно слышать Слово Божие на родном языке. Это отлично понимал святитель Иннокентий (Вениаминов) — небесный покровитель Якутии. Еще в далеком 19 веке он собрал возле себя группу переводчиков, трудами которых был создан алфавит якутского языка и переведены священные тексты. Сегодня дело святителя живет, переводческий отдел Якутской епархии продолжает перевод Библии на современный якутский язык.

Якутская епархия реализует проект «Читаем Евангелие вместе» благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Ролики сняты на двух языках. Сегодня их можно увидеть на региональном и федеральном телевидении, а также на официальном канале Якутской епархии в YouTube.