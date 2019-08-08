Якутия будет сотрудничать в области науки с Хейлунцзянской провинцией Китая

В конце июля председатель Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев посетил с деловым визитом провинцию Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. По итогам переговоров подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Якутским научным центром СО РАН, Академией наук провинции Хэйлунцзян и Хэйлунцзянской компанией по китайско-российскому промышленному развитию.

Председатель Якутского научного центра Михаил Лебедев и генеральный директор Хэйлунцзянской компании по китайско-российскому промышленному развитию господин Тун Чэнбо договорились об осуществлении совместных научных проектов, в том числе обсудили проекты по созданию научно-исследовательских центров в таких крупных городах как Шанхай, Нинбо и Шэньчжэн.

В ходе переговоров руководителя Якутского научного центра с президентом Академии наук провинции Хэйлунцзян господином Го Чуньцзинь достигнута договоренность о совместной реализации научно-исследовательских проектов в 2020-2021 гг. в рамках Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. В состав Хейлунцзянской Академии наук входят восемь институтов: высоких технологий, нефтехимии, микробиологии, технической физики, природы и экологии, энергетики и окружающей среды, интеллектуальных производств, а также Дацинское отделение Академии наук провинции Хейлунцзян.

Михаил Лебедев также принял участие в работе «круглого стола» по международному сотрудничеству в сфере науки и технологий, организованном Китайско-российским технопарком, расположенным в зоне высоких технологий города Яньтай. На совещании были презентованы проекты китайского технопарка и основные направления научных исследований Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН».

В завершение поездки, в городе Харбине состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», Академией наук провинции Хэйлунцзян и Хэйлунцзянской компанией по китайско-российскому промышленному развитию.