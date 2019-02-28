Якутия будет сотрудничать с Центробанком РФ

Между Республикой Саха (Якутия) и Центральным банком Российской Федерации 27 февраля подписано Соглашение о взаимодействии по реализации Стратегии повышения финансовой доступности на территории республики.

Документ своими подписями скрепили Глава Якутии Айсен Николаев и первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.

В рамках Соглашения стороны намерены расширять финансовую доступность услуг в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах республики, развивать механизмы удалённой идентификации, расширять платёжную инфраструктуру и внедрять новые инновационные технологии при доставке финансовых услуг.

Улучшение информационной инфраструктуры позволит субъектам малого и среднего предпринимательства получать финансовые услуги в полном объёме, повысить эффективность программ по поддержке предпринимательства, стимулировать финансовые организации на предоставление качественных услуг представителям бизнеса.

Обеспечение доступности выполнения финансовых операций путём расширения банковских услуг в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах республики послужит стимулом для развития финансовых продуктов и услуг, удовлетворяющих нужды населения с ограниченным доступом к финансовым услугам.

Кроме того, подписанное Соглашение предусматривает обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг, повышение финансовой грамотности населения и профессиональной деятельности лиц, связанных с финансовым рынком и стимулирование применения механизмов электронного взаимодействия при получении банковских услуг.