Якутия будет развивать культурное сотрудничество с Индией

28 апреля, глава республики Айсен Николаев встретился с генеральным консулом Республики Индия во Владивостоке господином Сейте Сай Мурали.

«Приветствую Вас в Якутии. Индия – один из крупнейших внешнеторговых партнеров республики. Она занимает четвертое место во внешнеторговом обороте региона по итогам прошлого года, причем с постоянной тенденцией к росту. И для нас очень важно то, что вы приехали к нам, когда мы отмечаем 100-летие ЯАССР. Безусловно, традиционно у нас активные связи в алмазном, бриллиантовом бизнесе, поставках каменного угля. Вместе с тем, нам надо активнее продвигаться и по другим направлениям», — обратился Айсен Николаев к господину Севити Сай Мурали.

Господин консул отметил, что в сотрудничестве с Якутией заинтересован лично посол Индии в России.

«Для меня большая честь разделить с вами эту радость – 100-летие образования ЯАССР. Хочу отметить, что это событие совпадает с 75-летним юбилеем независимости Республики Индия. Таким образом, мы одновременно отмечаем два важных для нас события. Якутия является наиболее важным партнером на Дальнем Востоке. Поэтому я принес поздравления от имени генерального консульства Индии во Владивостоке, а также от имени посольства в Москве. Посол лично заинтересован развитием партнерства между нами», — сказал Сейте Сай Мурали.

Одним из приоритетных направлений для сотрудничества участники встречи назвали культуру. Айсен Николаев пригласил консула стать почетным гостем национального праздника Ысыах, посвященного 100-летию образования Якутской АССР.

«Если говорить о связях в области культуры, то для меня особенно ценно то, что вы с особым вниманием относитесь к своей культуре, традициям, корням. Это важно для меня, как для представителя своей культуры на Дальнем Востоке. Я счастлив, что мой первый визит состоялся во время празднования столетия ЯАССР, и хочу заверить, что второй будет во время Ысыаха», — отметил консул.

Стороны обсудили развитие сотрудничества Якутии со штатом Гуджарат, в частности, проведение форума «Энергичный Гуджарат». Также остановились на вопросах взаимодействия в ювелирно-гранильном бизнесе.