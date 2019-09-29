Якутия будет развивать инфраструктуру будущего транспортно-логистического узла

На территории Нижнего Бестяха под руководством Председателя Правительства РС (Я) Владимира Солодова состоялось выездное совещание по вопросам становления Транспортно-логистического центра, объекта, который призван стать опорной точкой развития Якутии.

Минтранс Якутии совместно с Минэкономики и муниципальным районом «Мегино-Кангаласский улус» работает над развитием транспортно-логистического узла, который должен связать Якутию со всей восточной частью России. Будущий транспортно-логистический узел примет на себя основной грузопоток, увеличив перерабатываемые мощности предприятий, задействованных в процессе. Он также привлечет инвесторов и повысит не только инвестиционную привлекательность самого Нижнего Бестяха, сердца ТЛУ, но и всей республики.

Во время выездного совещания под руководством Председателя Правительства РС (Я) Владимира Солодова члены рабочей группы обсудили возможность дальнейшего расширения, перерабатываемые мощности, модернизацию инфраструктурных проектов Якутского транспортно-логистического узла. В состав рабочей группы также вошли первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников, министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Александр Тарасов, министр экономики республики Майя Данилова, врио главы Мегино-Кангаласского района Владимир Птицын, руководители предприятий, входящих в ТЛУ. Члены рабочей группы посетили предприятия, которые станут объектами узла – это грузовой причал и терминал, объекты одноименной компании «Транспортно-логистический центр», нефтебазовые комплексы.

Как отметил Владимир Солодов, на данном этапе сейчас важно спланировать развитие логистического узла: «Есть станция, есть объекты с определенными мощностями. После этого нужно развивать логистическую инфраструктуру. Чтобы нам принять решение о том, как это дальше развивать, нужно понимать, какая есть сейчас инфраструктура и какие существуют перспективы ее увеличения. Какая мощность сейчас у транспортно-логистического центра, и как дальше с учетом прогнозируемого увеличения потоков планировать инфраструктуру. Цель сегодняшнего выездного совещания – разобраться в этом вопросе», – отметил Председатель Правительства РС (Я).

По итогам выездного совещания всем участникам были даны поручения и рекомендации по дальнейшему развитию с учетом решения проблемных вопросов.