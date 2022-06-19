Якутия будет принимать участие в восстановлении ДНР

На Дальнем Востоке семь регионов приняли решение помочь семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстановить школы, больницы, инфраструктуру. Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после посещения подшефных территорий поручил главам рабочих групп сделать все, чтобы ДНР чувствовала, что Россия рядом.

«Жители Донецкой Народной Республики должны чувствовать, что Россия рядом. Такая задача поставлена руководителям рабочих групп», — приводят в пресс-службе аппарата полпреда слова Трутнева.

Помочь семи населенным пунктам ДНР решили Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская область.

В течение трех дней Юрий Трутнев провел встречи с главами населенных пунктов и руководителями рабочих групп. Осмотрели разрушенные обстрелами ВСУ жилые дома, школы, больницы, определены сроки работ и необходимые ресурсы. Главы населенных пунктов Донбасса определяют с руководителями рабочих групп подрядные организации.

«Своих не бросаем» — под таким лозунгом дальневосточные регионы протянули руки помощи Донбассу», — резюмировали в аппарате.

Отметим, что Якутия продолжает оказывать гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам. Якутия взяла шефство над городом Кировское в ДНР. Начата работа по восстановлению социальной инфраструктуры, утвержден перечень объектов и план-график работ. Дошкольные и школьные учреждения получили гуманитарный груз.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против России масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.