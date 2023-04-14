Якутия будет перенимать опыт ведущей библиотеки России по сохранности фондов

С 11 по 13 апреля в Национальной библиотеке Якутии состоялся межрегиональный семинар-практикум «Сохранность фондов: комплексные подходы, действия и решения». Трехдневный семинар-практикум прошел под концептом «Храним и сохраняем для будущих поколений!», на котором обсуждались острые вопросы сохранности и передачи будущим поколениям бесценный опыт человечества, накопленный в документных фондах.

Для распространения опыта и масштабирования лучшей практики по сохранности книжных фондов приехали приглашенные эксперты из ведущей библиотеки страны — начальник отдела комплексных проектов по сохранности фондов Российской государственной библиотеки Ольга Саломатина и кандидат социологических наук, главный специалист Отдела комплексных проектов по сохранности фондов Российской государственной библиотеки Марина Максимова.

Для интенсивного профессионального взаимодействия были привлечены библиотекари со всей республики, а также музейные работники, специалисты архивов. Присоединились к конструктивному диалогу и коллеги с регионов в режиме онлайн.

11 апреля в Историческом зале библиотеки состялось торжественное открытие семинара с участием представителей органов власти, научного и библиотечного сообщества.

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«Наши специалисты, которые работают в улусных библиотеках, приехали сегодня для того, чтобы обсудить, делиться опытом, как должна идти работа по сохранению библиотечного фонда. Отрадно, что мы проводим данный семинар-практикум совместно с Российской государственной библиотекой. И одним из направлений, которое вы нам подсказали, это проект по реставрации и консервации фондов. И мы намерены принять участие в данном проекте и усиленно работать», — сказал заместитель министра культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев.

В своем приветсвенном слове директор Национальной библиотеки Якутии Саргылана Максимова подчеркнула, что общий библиотечный фонд всех ведомств составляет более 10 млн. единиц хранения. Центром выступает Национальная библиотека Якутии, где собраны уникальные фонды.

«Это, в первую очередь, фонды дореволюционных библиотек города Якутска и первых улусных библиотек: Олекминска, Вилюйска, Борогонцев, уникальные фонды, которые собрали для нас Академия наук СССР, очень большие частные коллекции. Также коллекции, которые мы собираем по всему миру – труды выдающихся североведов, которые работали по сохранению, изучению культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня перед нами стоит задача вовремя спасти эти фонды и сделать их бессмертными», — сказала Саргылана Васильевна.

Приветствуя якутских коллег начальник отдела комплексных проектов по сохранности фондов Российской государственной библиотеки Ольга Саломатина отметила, что семинары по сохранению книжных фондов проводятся достаточно редко.

«Фактически основа уставной деятельности любой библиотеки – это сохранение документов в интересах будущих поколений. То, что мы смогли организовать такой семинар в Якутии, это достаточно серьезная заявка», — сказала Ольга Саломатина.

В тот же день состялась работа первой секции на тему «Актуальные проблемы по сохранности библиотечных фондов», в котором выступили с докладами приглашенные эксперты из РГБ, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, Национальной библиотеки РС(Я) и библиотек других регионов России.

Кандидат социологических наук, главный специалист Отдела комплексных проектов по сохранности фондов РГБ Марина Максимова рассказала, что в 2020 году специалистами РГБ впервые был проведен Всероссийский мониторинг состояния национального библиотечного фонда. Были исследованы 284 млн единиц хранения. Исследование показало, что около 9 миллионов редких документов нуждаются в срочной реставрации.

Начальник Отдела комплексных проектов по сохранности фондов РГБ Ольга Саломатина, ознакомившись с текущей работой и планами в направлении реставрации и консервации библиотечных фондов Национальной библиотеки РС(Я), высоко оценила потенциал библиотеки для создания Центра консервации и реставрации. «Задачи, которые мы ставим перед претендентами, вами точно достижимы уже сейчас», — сказала она.

Также Ольга Анатольевна отметила, что наряду с вопросами материального характера в деле реставрации книг острым на сегодня остается нехватка высококвалифицированных специалистов. Для решения пробела Российская государственная библиотека проводит курсы дополнительного профессионального образования по таким программам, как «Основы реставрации документов и книжного переплета», «Реставрация библиотечных материалов», «Превентивная консервация документов и восполнение утрат руинированных документов», «Превентивная консервация библиотечных фондов», «Основы стабилизации документов», «Менеджмент в консервации документов».

Во второй день работы семинара-практикума прошло обсуждение вопросов реставрации и консервации библиотечных фондов. В этот день обсуждению сохранности фондов подлежали не только проблемы обеспечения сохранения библиотечных документов, но и особенности хранения специализированных, аудиовизуальных документов, фотоматериалов, а также музейных и архивных экспонатов.

В работе семинара приняли участие около 30 представителей республиканских учреждений культуры. Это сотрудники библиотек, архивов и музеев республики. Спикерами семинара выступили представители Российской государственной библиотеки, Национальной библиотеки Якутии и библиотек других регионов России. Секция семинара носила наглядно-дискуссионный характер. Участники семинара обменялись опытом по хранению, консервации и реставрации документных фондов, обсудили насущные проблемы. Всего было прослушано 16 докладов.

В выступлениях обсуждались такие темы как: проблемы сохранности фонда периодических изданий, оцифровка книжных памятников, особенности реставрации редких документов и массовых изданий, методика проведения реставрации плакатов, правила учета и сохранности фотофонда и многое другое. Был представлен опыт Центра реставрации и консервации библиотечных фондов Национальной библиотеки республики по восстановлению и обеспечению сохранности бумажных экземпляров национально-краеведческих газет.

В докладе приглашенного эксперта, начальника отдела комплексных проектов по сохранности Российской государственной библиотеки Ольги Саломатиной было уделено внимание основным вопросам создания региональных центров реставрации и консервации.

«К 2030 году будет полностью сформирована инфраструктура по реставрации документных фондов. Таким образом, запланировано открытие 40 региональных центров реставрации и консервации, где планируется обработать 730 000 документов. И одной из основных целей этого семинара является привнесение новых технологий, для решения данной задачи», — заявила Ольга Саломатина.

Вместе с тем был прослушан опыт организации работ в пилотных региональных центрах консервации и реставрации Нижегородской и Рязанской областей.

Кроме того, на семинаре прошел мастер-класс по изготовлению твердого переплёта для сохранности периодических изданий.

13 апреля состоялась работа третьей секции семинара на тему «Проблема сохранности библиотечных фондов межпоселенческих централизованных библиотечных систем РС(Я)».

Выступления сотрудников библиотек продемонстрировали, что, несмотря на сложности материального характера, нехватку специалистов и регламентирующей документации, библиотекари делают все возможное для спасения книг.

Так, в Усть-Алданском улусе краеведческий фонд, который, к слову, наиболее востребован во всех библиотеках, а значит уязвим, оцифрован и внесен в электронную базу. Верхневилюйская библиотека помимо оцифровки ценных книг, ведет информационно-просветительскую работу, поскольку намеренное вырывание читателями страниц из книг, явление еще бытующее.

Картонные футляры, обеспыливание, защита от солнечных лучей – решения давно привычные в любой библиотеке. Сложнее с реставрацией, точнее с реставраторами. Об их нехватке говорили все выступающие. Все выступающие выразили надежду на специалистов Национальной библиотеки РС(Я).

В свою очередь, директор Национальной библиотеки РС(Я) отметила, что главная библиотека надеется на открытие Регионального консервационного центра на своей базе, что увеличит возможности в разы, а то и больше. Таких центров Министерство культуры России планирует по стране 40, попадет ли в их число Якутия еще вопрос.

«Реставрация, консервация документов — первая проблема для всех библиотек, музеев, архивов и научных учреждений нашей республики. В прошлом году мы приступили к оцифровке рукописного архива Академии науки РС(Я), это уникальный материал по культуре и духовности народов Якутии, который мог бы угаснуть на 50%, если бы не приняли мер. Имея минимальные возможности, мы протянули руку помощи Институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Этим я хочу сказать, что реставрационный центр в нашей республике необходим и будет востребован на 200 %. Мы приложим все усилия, чтобы представить достойную заявку на открытие центра реставрации в Якутии» — сказала Саргылана Васильевна.

Об еще одной наметившейся в ходе семинара перспективе сообщила главный хранитель Национальной библиотеки РС(Я) Анастасия Алексеева. Открытие опорных пунктов по реставрации, сохранению книг в четырех улусных центрах может решить многие вопросы консервации документов для всего улуса и их ближайших соседей.

На протяжении трех дней работы семинара хранители фондов обменивались практическими советами и методическими рекомендациями. Всего в работе семинара приняли участие 71 человек очно, 195 – дистанционно.

Течение профессионального общения модерировали эксперты – приглашенные гости: начальник отдела комплексных проектов по сохранности Российской государственной библиотеки Ольга Саломатина и главный специалист отдела Марина Максимова и сотрудники Национальной библиотеки РС(Я). Сотрудники ведущей библиотеки страны высоко оценили энтузиазм якутских библиотекарей, их трепетное отношение к работе.

«Мне очень приятно, что так много людей действительно понимают необходимость организации сохранности в своих библиотеках и принимают в этом активное, живейшее участие», — сказала Ольга Саломатина, подведя итоги трехдневной работы. Она подчеркнула, что Российская государственная библиотека, все специалисты отдела комплексных проектов по сохранности открыты для диалога с якутскими коллегами, просила не преминуть такой уникальной возможностью получать консультации от ведущих реставраторов страны.

По итогам семинара-практикума планируется издание специального выпуска профессионального журнала «Вестник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)» с материалами докладчиков.