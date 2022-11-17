В Якутии будет миллион жителей только за счёт мигрантов

73% иностранных трудовых мигрантов- это мужчины молодого возраста до 30 лет с низким уровнем образования и профессиональной подготовки, состоящие в браке и имеющие одного или двоих детей на родине. Только 10,3% мигрантов свободно владеют русским языком.

«Естественный прирост населения Якутии ежегодно снижается, увеличивается миграционный прирост. Естественный прирост в 90-е годы стремительно идёт вниз, с 2005 до 2014 медленно, но увеличивается, с 2015 года снижается. Миграционный прирост начинается с 2013 года». Из доклада научного сотрудника Академии наук РС(Я), сообщает тгк t.me/BORBUEV