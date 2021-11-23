Якутия бьет рекорды по киносборам

В 2021 году якутские кинокартины побили рекорд допандемийного 2019 года, собрав более 56 млн. рублей. В 2019 году вышло 6 киноновинок якутских режиссёров, сборы которых достигли 44 млн. рублей. Согласно данным ЕАИС, за неполный 2021 год 12 новых картин якутского производства на больших экранах посмотрели 184 тыс. зрителей.

В последние годы много говорят о феномене якутского кино. Картины кинематографистов республики признаются лучшими на престижных кинофестивалях, из года в год увеличиваются сборы с показов.

Событием этого года стал выход на всероссийский кинопрокат исторического фильма о жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков «Тыгын Дархан». Картина завоевала главный приз шестого российско-британского международного кинофестиваля SIFFA, стала победителем в трех номинациях ХIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде. Скоро «Тыгын Дархан» покажут в Лондоне на фестивале Russian Film Week.

Помимо этого, многие картины размещены на онлайн-платформах, есть планы зарубежного проката и показа. На сегодня рекордное количество продаж на онлайн-платформах у фильма «Рядовой Чээрин». В списке самых популярных фильмов и сериалов на сайте КиноПоиск данная картина занимает лидирующие позиции среди военных картин, доступных на сервисе. У фильма самый высокий рейтинг на КиноПоиск среди всех якутских работ этого года – 7,2 балла на основе больше 60 тысяч оценок. «Рядовой Чээрин» также официально опубликован в YouTube, в течении месяца фильм просмотрело более 6,4 млн. зрителей. Прирост на сегодня составляет более 200 тыс. просмотров в день. «Рядовой Чээрин» в ближайшее время выйдет на экраны Южной Кореи, Китая, ведутся переговоры о реализации прав в США, Канаде, странах Северной и Южной Америки, Европы.

Некоторые якутские работы выходили в широкий или ограниченный российский прокат – «Пугало», «Иччи», «Хара Хаар», «Замыкание». Вместе с этим растёт уровень и качество фильмов, о чем говорят награды – «Кинотавр», «Окно в Европу», «Варшавский кинофестиваль», «Вече», «Белый слон».

В 2022 году также планируется выход на экраны большого количества фильмов. В связи с ограничениями в кинотеатрах, многие продюсеры не стали выпускать свои работы в 2020 и 2021 годах. Согласно условиям первого конкурса по распределению государственных средств, проведенного в 2020 году, победители должны прокатить свои фильмы в течении 2022 года. В 2022 году ожидается выход не менее 10-15 якутских фильмов на широкий экран.

Развитие якутского кинематографа и IT-отрасли не случайный феномен, а результат многолетней планомерной работы. Об этом ранее говорил глава Якутии Айсен Николаев. «Мы видим серьезнейший прорыв IT-компаний, несомненные достижения кинематографистов на мировом уровне. Это не случайный феномен, как многие пытаются представить. Ошибочно думать, что ничего не было, и вдруг все появилось. Эти отрасли развивались и раньше, просто сейчас мы целенаправленно делаем ставку на их развитие, как на отрасли экономики», — отметил Айсен Николаев.

По словам Главы республики, следующим шагом в развитии несырьевой экономики станет креативный кластер «Квартал труда», решение о создании которого Айсен Николаев озвучил в ходе ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) в 2020 году.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе – вице-премьер Юрий Трутнев в ходе своей рабочей поездки в Якутию 18 ноября поддержал создание креативного кластера «Квартал труда» в республике. На его достройку и оснащение техникой Якутия получит почти 413 млн рублей из федерального бюджета по программе «Единая субсидия».

«Развитию IT-технологий и креативных индустрий в Якутии уделяют особое значение. Поэтому вполне логично, что первый на Дальнем Востоке креативный кластер появляется именно здесь. Это перспективный проект с далеко идущими планами. И со своей стороны федеральные власти готовы оказать поддержку, так как его реализация в дальнейшем будет иметь существенный синергетический эффект для развития несырьевых отраслей экономики Якутии», — сказал Юрий Трутнев.

Корпорация развития Республики Саха (Якутия) в апреле следующего года в креативном кластере «Квартал Труда» откроет современную киностудию. По словам директора Якутской республиканской киносети Петра Чиряева, впервые якутские кинопроизводители получат возможность самостоятельно проводить профессиональную цветокоррекцию, что позволит фильмам соответствовать самым высоким стандартам в индустрии. «Студия сведения звука для кино даст возможность делать финальный звуковой мастеринг высокого качества, не прибегая к дорогостоящим услугам сторонних компаний. И самое интересное – первая в республике и одна из первых в стране студия виртуального продакшна. Это студия, в которой действующие лица снимаются на живом видеофоне, что позволяет создать любую локацию, независимо от времени года и места съемок, что упрощает процесс постпродакшна», — сказал Петр Чиряев.

Еще одним направлением развития якутского кино является расширение сети проката. Якутская республиканская киносеть разработала проект кинофикации сел и создания цифровой платформы российского кино. По словам Петра Чиряева, в рамках проекта совместно с японским производителем проекционного оборудования EIKI Inc. был разработан уникальный кинопроектор со встроенным медиасервером для обеспечения защиты авторских прав на фильмы, а также цифровая платформа – облачный сервис с единой базой данных демонстраторов, правообладателей и релизов, который позволит отбирать и транслировать в защищенном формате фильмы и другой аудиовизуальный контент в домах культуры небольших населенных пунктов. Проект позволяет создать новую систему кинопроката для населенных пунктов, в которых проживает менее 10 тыс. человек и тем самым решить проблему отсутствия современного кинопоказа в сельской местности.

И.о. руководителя кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина отметила, что в настоящее время идет работа над созданием концепции развития киноиндустрии. В планах — модернизация материально-технической базы кинокомпании «Сахафильм», строительство кинопавильона. В начале декабря проведут фестиваль короткометражных фильмов «Республика Кино» с целью открытия новых имен. На сегодняшний день из улусов поступило 110 заявок на участие в фестивале, что подтверждает «кинобум» в республике. По словам Сарданы Саввиной, наша республика считается самой кинематографичной в стране.