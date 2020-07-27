Якутия 60-х в живописи Михаила Лукина (фото и видео)



Бывает так, что путь самопознания растягивается, вбирая несколько человеческих жизней. Одной может просто не хватить. Нечто большее, чем человеческие желания должно явиться на свет. Творчество династий некоторых якутских художников вписывается в подобную канву. Отец якутского художника Марианны Лукиной  Михаил Васильевич Лукин, проживший 37 лет и которому 5 декабря 2019 года исполнилось бы 90 лет, является отправным пунктом такой самопознающей идеи.



Многие знают, что Михаил Васильевич Лукин возглавлял якутскую организацию первых профессиональных художников Якутии. Ему первому предстояло определить место и роль художника в активно индустриализирующемся северном крае.

Якутскому обществу было в новинку столь своеобразное воплощение внутреннего мира человека, выливающегося в живописных картинах маслом или скульптуре. На посту председателя Союза художников социалистической Якутии он решал не столько творческие задачи Союза, а целый комплекс материально-бытовых проблем художников и, главное, пытался обратить внимание общественности и власти к наличию неординарных представителей советского общества – художников, по определению людей свободных, и чьё присутствие в далёком северном крае многим поначалу казалось необычным.

Михаил Лукин транслирует тезис: «Искусство – в народ!» Тогдашнему отделению Союза художников Якутии удалось добиться конкретных результатов — создать несколько постоянно действующих колхозных галерей и «школьных Третьяковок». При его непосредственном участии проведено ряд передвижных выставок по шести центральным улусам. Плоды усилий Михаила Васильевича работают на художников нашей республики – это мастерские по проспекту Ленина, напротив магазина «Токко». Вместе с мастерскими при Доме художника — это единственные профессиональные очаги эстетического творчества в г. Якутске.



В своих критических статьях и лекциях Лукин отмечал, что выхваченная этюдом жизненная правда впоследствии может размыться, поэтому так важно научится ухватывать цельность образа в этюдном наброске, эталонами которых он считал работы Репина, Сурикова, Левитана. Его очень увлекало мастерство художников прошлого, умевших глубоко проникнуть в выхватывании динамики, выражающего конкретное чувство.

Наверное поэтому Михаил Лукин много посвящал себя натурным разработкам портретов и пейзажей, стремился к наработке подобного материала несмотря на высокую занятость организационными делами.



Эскиз его работы «Строители Чернышевского» (1964 г.) поистине – «суровая» правда первых строителей, чья натужная тяжесть движений, будет часто выражаться и в других известных работах. Нет тут бравады «строителей коммунизма», — здесь уставшие и изможденные тяжелым бытом люди, доля которых и не такая уж завидная. Простое и понятное человеческое чувство проступает и в работе «Письмо. Мирный» (1959 г.). Внимание привлекает лицо и авторское сочувственное мнение. Женский портрет передает целый клубок чувств, который испытывает героиня, взгляд ее унесен, куда-то далеко, по всей видимости, домой, к родным.

Вместе с тем, большинство картин Михаила Васильевича, это работы, сделанные в ключе надежд на лучшее будущее. Часто за пейзажами и образами стоит авторский утвердительный вердикт: «У якутян все получится!»



«Он сумел показать душу народов Севера – чукчей, эвенов, эвенков, юкагиров, отобразив панораму их труда, сурового быта, праздников и радостей. Благодаря ему, многие художники открыли для себя эту тему, и на протяжении десятилетий мы постоянно путешествуем в этом мире, который стал для нас осязаемо знакомым и культурно одухотворенным пространством» — пишет искусствовед Галина Софронова.



Скоропостижно покинув родных и коллег, Михаил Васильевич Лукин оставил нам более полутора тысяч работ, которые стали путеводной нитью для самобытного современного якутского художника, его дочери Марианны. Зрителям Якутии, кто не успеет посетить выставку, предоставляем видеосюжет «Пульс 60-х» в галерее НХ музея республики в здании Комдрагмета, которая заканчивает свою работу в эти дни. Приятного просмотра!

Выставка «Пульс шестидесятых» художника­-живописца Лукина Михаила Васильевича работает до 31 июля 2020 года в Выставочном зале НХМ РС (Якутия) (ул. Кирова, 12, 2 этаж). Режим работы с 10.00-18.00 (касса до 17.30). Выходные дни: суббота, воскресенье. Справки по т.: 33-52-79