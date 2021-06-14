14.06.2021
17:39
197
Культура
Якутия 2077 года глазами дизайнера
Как будет выглядеть Якутия в 2077 году? Дизайнер Феоктист Алексеев опубликовал у себя в соцсетях продолжение своего проекта о Якутии будущего.
Напомним, ко Дню Якутии дизайнер нарисовал здания в виде трех сэргэ. В этот раз — в День России — он представил цитадель Хомус.
Фото: https://www.instagram.com/designbyfeo/
Источник: https://www.instagram.com/designbyfeo/
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