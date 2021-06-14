Якутия 2077 года глазами дизайнера

Как будет выглядеть Якутия в 2077 году? Дизайнер Феоктист Алексеев опубликовал у себя в соцсетях продолжение своего проекта о Якутии будущего.

Напомним, ко Дню Якутии дизайнер нарисовал здания в виде трех сэргэ. В этот раз — в День России — он представил цитадель Хомус.