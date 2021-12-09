Якутии выделят допсредства на борьбу с коронавирусом

Из федерального бюджета в Якутию будет направлено более 2 млрд 209 млн рублей на противодействие коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение правительства РФ подписано Михаилом Мишустиным.

«Дополнительное финансирование позволит продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Республике выделен большой объём дополнительного финансирования на лечение COVID-19 благодаря слаженной работе Территориального фонда ОМС и Минздрава республики, которым удалось обосновать необходимость в этих средствах перед федеральными исполнительными органами власти и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

«Поступившие средства будут направлены в медицинские организации на оплату лечения больных новой коронавирусной инфекции, произведённого в стационарных условиях – в больницах, на дополнительно созданных ковидных койках», – сказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) Александр Горохов.

По данным Горохова, за 10 месяцев 2021 года оплачено 25 166 случаев с заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

С учетом ранее поступивших в бюджет ТФОМС РС (Я) на лечение новой коронавирусной инфекции дополнительных межбюджетных трансфертов на сумму 3,4 млрд рублей общий объём дополнительных средств в 2021 году составит 5,6 млрд рублей.

Подробно с текстом Распоряжения Правительства РФ от 4 декабря 2021 года № 3448-р можно ознакомиться здесь.