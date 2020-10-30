Якутии выделят деньги на новые места в школах

Больше детей смогут пойти учиться в новые школы. Уже до конца 2020 года в Якутии, Свердловской, Иркутской, Челябинской областях и Краснодарском крае создадут 3600 новых школьных мест в дополнение к уже запланированным. Из федерального бюджета на это будет выделено более 730 млн рублей.

«В бюджете на этот и следующие два года на создание новых мест в российских школах предусмотрено около 75 млрд рублей. Важно, чтобы эти средства использовались как можно более эффективно. С учетом реальных потребностей и возможностей каждого региона», – прокомментировал Михаил Мишустин.

«В сложных условиях формирования бюджета 2020 года, отовсюду слышится о том, что не хватает средств, в основном, на социальные вопросы, связанные со здравоохранением, образованием. И поступила хорошая новость от Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, что в бюджете на 2020-21 года уже предусмотрено порядка 75 млрд. рублей на увеличение количества школ. В городе Якутске есть около 40 школ, но всё же, в связи с активной миграцией граждан из районов и улусов в столицу республики, нехватка школ и детсадов стала краеугольным камнем на сегодняшний день. Есть потребность, практически, в ещё таком же количестве школ и детсадов, чтобы обеспечить школьников и дошкольников местами, в соответствии со всеми новыми требованиями к учебному процессу. Например, в 203 микрорайоне г. Якутска есть острая недостаточность школ и детских садов. Скоро планируется увеличение населения микрорайона до 19000 человек. Школа «Айыы Кыхата» там уже работает с тройной нагрузкой, а новый детский сад тоже не решает всей проблемы, поэтому мы очень приветствуем такие инициативы от наших федеральных коллег. За этот год мы уже давно привыкли к плохим новостям, а такие хорошие новости – ещё более ценны», – поведала нам Заместитель председателя комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) во фракции «Единая Россия» Мария Христофорова.



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