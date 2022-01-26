26.01.2022
21:46
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Медицина

Якутии выделили свыше 212 млрд руб. на зарплату медикам

Республика получит из федерального бюджета свыше 212,441 миллионов рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что решение приняли исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

Михаил Мишустин попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что правительство РФ направит более 17 млрд рублей на оплату труда медработников.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Якутия 24
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