Якутии выделили допфинансирование на дороги
Правительство России дополнительно направит более 5,2 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог, Якутия на эти цели получит 300 млн рублей.
Это позволит охватить больше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и провести ремонт улично-дорожной сети городских агломераций.
Всего дополнительное финансирование получат 23 региона. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Из дальневосточных регионов средства получат Забайкальский край – 20 млн рублей, Камчатский край – 110 млн рублей, Еврейская автономная область – 133,5 рублей, Сахалинская область – 225,5 млн рублей.
Средства будут направлены регионам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», также в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
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