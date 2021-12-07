Якутии выделили допфинансирование на дороги

Правительство России дополнительно направит более 5,2 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог, Якутия на эти цели получит 300 млн рублей. Это позволит охватить больше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и провести ремонт улично-дорожной сети городских агломераций. Всего дополнительное финансирование получат 23 региона. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Из дальневосточных регионов средства получат Забайкальский край – 20 млн рублей, Камчатский край – 110 млн рублей, Еврейская автономная область – 133,5 рублей, Сахалинская область – 225,5 млн рублей. Средства будут направлены регионам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», также в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Фото: ЯСИА Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх