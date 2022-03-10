Якутии в разы выросло число работников лесопожарной службы

За счёт средств, предусмотренных из федерального бюджета, в текущем году в Якутии кратно увеличена штатная численность работников лесопожарных формирований – парашютно-десантной пожарной службы и наземной службы охраны лесов.

Как сообщили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, в 2022 году численность работников лесопожарных формирований увеличена на 565 единиц и к открытию пожароопасного сезона составит 1 119 человек.

В том числе количество работников наземных лесопожарных служб увеличится на 371 штатную единицу и составит 564 работника. На сегодняшний день для работы в лесопожарные станции предварительно отобрано 289 кандидатов.

Численность работников парашютно-десантной пожарной службы увеличена на 184 единицы, в результате в ПДПС штатная численность постоянных работников составит 405 человек, а сезонных работников – 150.

В настоящее время в республике ведётся активный набор работников лесопожарных формирований. По состоянию на 10 марта в парашютно-десантную пожарную службу республики приняты 174 человека.

Личный состав лесопожарных формирований будет приведён в готовность до 15 апреля 2022 года.