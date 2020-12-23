Якутии светит блестящее спортивное будущее

Новые спорткомплексы появятся в Якутске, Алдане и в Чульмане. Три ФОКа построят за счет ПАО «Газпром».

Извещения о начале строительства физкультурно – оздоровительных комплексов в Якутске и в городе Алдане Алданского района поступили в республиканское Управление государственного строительного и жилищного надзора.

Согласно проекту в мкр. «Марха» города Якутска запланировано строительство физкультурно – оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном, общей площадью 6 856,0 кв. метров. В состав двухэтажного комплекса войдет каток с искусственным льдом, два бассейна, залы для сухого плавания и разминки, раздевалки, душевые, медкабинет, тренерские, гардероб, инвентарные, а также ряд административно-бытовых помещений. Пропускная способность катка составит 120 человек в смену в режиме массового катания.

В Алдане будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, общей площадью 4 144 кв. метров. В двухэтажном здании разместится крытый каток с прокатом коньков, разминочный зал, тренерские, душевые, кабинет врача, зона питания, инвентарные комнаты. На объекте создадут необходимые условия для инвалидов всех групп, в том числе оборудуют элементами доступной среды санитарно-бытовые помещения и организуют специальные парковочные места.

В настоящее время в посёлке Чульман Нерюнгринского района ведется строительство двухэтажного спорткомплекса площадью 4 073 кв.м. с катком. Проведены земляные работы на участке, устанавливаются забивные сваи. Извещение о начале строительства было получено еще в июле 2020 года.

«Управление уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок спорткомплексов», – отметил первый заместитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Влад Пермяков.

Все спортивные объекты будут построены в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и ПАО «Газпром» по программе «Газпром – детям».