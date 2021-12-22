Якутии появится удобный сервис оплаты ЖКУ

По поручению главы республики Айсена Николаева в рамках цифровой трансформации в Якутске с 2022 года будет внедрен сервис оплаты жилищно-коммунальных услуг «Объединенный платежный документ».

Сервис даст возможность жителям Якутска оплачивать все жилищно-коммунальные услуги в «один клик» с любого устройства. До 2024 года сервис охватит всю республику. С целью выявления готовности жителей республики к введению нового сервиса ЦУР Якутии провел онлайн-опрос среди пользователей наиболее популярных социальных сетей. В исследовании приняло участие 878 респондентов, обеспечена репрезентативность выборки.

На текущий момент, наиболее популярным способом оплаты услуг ЖКХ является расчет в пунктах приема платежей (44%), второе место занимает оплата посредством мобильных приложений (34%). Чаще всего показания приборов учета предоставляются непосредственно в пунктах приема платежей – 29%, четверть респондентов передает их в управляющие и ресурсные компании по телефону (24%), а 19% – по WhatsApp. Несмотря на то, что доля жителей, оплачивающих услуги ЖКХ традиционным способом в пунктах приема платежей, 70% опрошенных якутян готовы воспользоваться единым цифровым сервисом оплаты ЖКУ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов отметил, что сервис «Объединенный платежный документ»: «Жители республики смогут без очередей, не выходя из дома, вовремя оплачивать квартплату, передавать показания счетчиков, увидеть прозрачную картину по начислениям и получить обратную связь. В конечном итоге внедрение «Объединенного платежного документа» повлияет на качество предоставления коммунальных услуг».

Руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин считает, что: «Новый цифровой сервис по оплате услуг ЖКХ может стать популярным только при соблюдении ряда важных условий: быть мультиплатформенным (сайт и мобильные приложения для iOS и Android), иметь простой и удобный интерфейс, давать возможность в любой день сделать оплату по показаниям счетчиков на дату оплаты всех ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, иметь систему бонусов и скидок».