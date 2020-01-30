Якутии потребуется 500 млн рублей на бесплатное питание учеников начальных классов

Власти Якутии для выполнения поручения президента России Владимира ПУТИНА оценили затраты на бесплатное питание всех школьников с 1-го по 4-е классы почти в 500 млн рублей. Об этом сказал в среду в прямом эфире телеканала «Россия-24» глава региона Айсен НИКОЛАЕВ.

«В частности, уже сегодня я подписал заявку по выделению из федерального бюджета на софинансирование горячего питания для школьников всех без исключения начальных классов нашей республики. Если раньше мы предусматривали по всей республике сумму около 100 млн рублей, то сейчас рассматривается вопрос о выделении нам из федерального бюджета 391 млн рублей дополнительно, то есть мы практически полмиллиарда рублей будем тратить на решение вопросов обеспечения горячим питанием без исключения всех школьников начальных классов», — сказал Николаев.

Как отметил глава республики, количество всех учеников с 1-го по 4-й классы по Якутии составляет свыше 60 тыс. детей.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1-го по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года, передает ТАСС.