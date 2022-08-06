Якутии передадут федеральный пакет акций Жатайской судоверфи

Якутия ведёт совместную работу с Росимуществом по передаче федерального пакета акций АО «Жатайская судоверфь» в собственность республики, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха. Это позволит республике управлять всеми процессами в части контрактов и соблюдения сроков. Судоверфь создаётся в рамках комплексного инвестиционного проекта по модернизации и развитию мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Объект строится на территории опережающего развития «Якутия» при поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России.

На Жатайской судоверфи продолжается строительство блока корпусных производств. Подведена внутренняя инфраструктура. Рабочие завершают монтаж металлоконструкций, работу по кладке стен. Общая строительная готовность — 46%. На объекте задействовано 197 человек, 29 единиц техники. Параллельно в посёлке Жатай начато строительство общежития для работников будущей верфи, объект уже получил положительное заключение госэкспертизы.