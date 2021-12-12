12.12.2021
10:40
57
Спорт
«Якут вернулся!» — победа Бориса Федорова
12 декабря в Хабаровске якутянин Борис Федоров выиграл чемпионский поединок турнира по современному панкратиону MFP-234. Он в весовой категории 70 килограммов выиграл представителя Амурской области Александра Белых. Из-за пандемии турнир прошел в закрытом формате и на небольшой площадке, для болельщиков бой транслировался онлайн.
Победа представителю якутской школы ММА досталась непросто, Федоров сообщает, что почти 2 года не выступал из-за пандемии, из-за тяжелой травмы, затем восстанавливался. Этот бой дал ему новую уверенность, как говорит боец » камень с души упал».
Фото: скриншот: https://www.instagram.com/p/CXV4YkmlCtc/
Источник: из открытых источников
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