«Якут вернулся!» — победа Бориса Федорова

12 декабря в Хабаровске якутянин Борис Федоров выиграл чемпионский поединок турнира по современному панкратиону MFP-234. Он в весовой категории 70 килограммов выиграл представителя Амурской области Александра Белых. Из-за пандемии турнир прошел в закрытом формате и на небольшой площадке, для болельщиков бой транслировался онлайн.

Победа представителю якутской школы ММА досталась непросто, Федоров сообщает, что почти 2 года не выступал из-за пандемии, из-за тяжелой травмы, затем восстанавливался. Этот бой дал ему новую уверенность, как говорит боец » камень с души упал».