Якутские росгвардейцы выпустили видео в поддержку российских войск

В Якутске росгвардейцы при содействии МАУ «ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина» выпустили видеоролик на родном языке в поддержку российских войск

Материалы и акции в поддержку российских войск, участвующих в проведении специальной военной операции, распространяются в сети Интернет повсеместно. Росгвардейцы из Якутии также горячо поддерживают войска и подготовили видеоролик на родном языке с участием сотрудников в национальных костюмах.

«Мы всем сердцем поддерживаем российские войска, которые в эти непростые для страны дни успешно выполняют поставленные задачи, проявляют мужество и героизм, — отметила Евдокия Винокурова — директор МАУ «ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина» ГО «город Якутск», при поддержке которого выпущен патриотический видеоролик. – Весь наш коллектив считает необходимым поддержать войска и нашего президента».

«Наше Управление, как и вся республика, присоединяется к празднованию 100-летия ЯАССР и в видеоролике мы постарались показать связь поколений якутян, которые всегда готовы сплотиться и встать на защиту родины», — подчеркнул начальник территориального Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Челищев.

Видеоролик выложен на официальном сайте территориального управления Росгвардии https://14.rosguard.gov.ru/News/Article/v-yakutske-rosgvardejcy-pri-sodejstvii-mau-ckisi-im-yua-gagarina-vypustili-videorolik-na-rodnom-yazyke-v-podderzhku-rossijskix-vojsk