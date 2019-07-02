Якокитский агропром

Первое впечатление, которое захватывает, когда попадаешь на бескрайние просторы этого хозяйства, расположенного на территории когда-то процветавшего совхоза «Ударник», – какая красота, какие чудные пейзажи, что за прекрасная природа! Совхоза давно уже нет, а его площади, начиная с 2010 года, успешно обживает Алданское агропромышленное предприятие – детище ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Несмотря на то, что сегодня ситуация в сельскохозяйственной отрасли особого оптимизма не внушает, у якокитских аграриев есть потенциал для развития. Предприятие работает и дает продукцию. Хотя, проблем, конечно же, хватает: производственных, организационных, экономических…

«Телячьи нежности»

С асфальтового полотна сворачиваем на укатанную грунтовку, что ведет за ворота агрогородка, где нас встречает Ирина Гуринова, нормировщик-учетчик Алданского агропромышленного предприятия. Вместе направляемся посмотреть на житье-бытье местных буренок и хавроний. О том, что вот это огромное, обшитое зеленым материалом, строение и есть новая ферма, подсказывает запах силоса и навоза. Правда, коров на ферме в это время нет – мы приехали в два часа дня, а рогатые подопечные с восьми утра на выпасе, после зимовки наслаждаются сочной травой и свежим воздухом. Работа на ферме кипит с рассвета и завершается поздно вечером, когда стадо возвращается домой. На ферме трудятся три доярки, одна из которых – подменная. Правда, чтобы работать по графику, доярок должно быть пять. Но с кадрами в сельском хозяйстве, по обыкновению, сложно, тем более в сегодняшнее время. Несмотря на то, что корма на ферму завозят на тракторе, уборка навоза автоматизирована, труд доярок все равно остается нелегким. Утренняя дойка начинается в пять утра. Прежде чем к ней приступить, нужно накормить и напоить животных, привести в порядок рабочее место, приготовить доильные аппараты.

Общая численность стада – 232 головы, из них 158 дойных коров и 63 теленка, появившихся на свет с начала января. Кстати, все телята от алтайских молочных коров. Помимо красной степной породы алтайских буренок – настоящих неженок, требовательных к условиям содержания, чувствительных к холодам, на ферме разводят еще симментальских коров, они мясомолочные, более привычные к сибирским температурам. Продолжая беседу, идем с Ириной в «ясельную» группу – в конец фермы, где в отельных загонах располагаются телята, – фотосессию проводить. Малышня встречает нас дружным мычанием, встает с подстилок, сначала испуганно сторонится, а потом с интересом приближается к изгороди рассмотреть, кто к ним пожаловал, ну а самые любопытные и общительные норовят просунуть голову наружу, а то и лизнуть или ткнуться носом в объектив. Смеемся: вот они, «телячьи нежности».

– Какие дурашки! – умиляется Ирина.

Ну конечно, как все дети, они очаровательны, их милые морды можно фотографировать бесконечно, правда, не все, застеснявшись, «согласились» позировать для кадра, но смельчаки в объектив все-таки попали…

Самых маленьких кормят молоком, те, кто постарше, в дополнение к нему получают сено, а с нескольких месяцев молодняк переводят на взрослый корм. В этом году, комментирует моя провожатая, родилось много бычков, их реализуют живым весом.

В свинокомплексе, он тоже новый, рассчитанный на триста голов, обитают 83 хрюши. С апреля местное свиное племя тоже начало активно пополняться. В отдельных закутках разместились дородные мамаши с одно- и двухмесячными поросятами, рядом под огромным абажуром прижались друг к другу молочные крохи, пяти дней от роду, грея розовые спинки под лампой. Так что, заглянув к «пятачкам», задерживаться мы не стали, чтобы не тревожить опоросившихся хавроний, поднявших было крик и суету при виде непрошеных гостей, и пугливую малышню, заметавшуюся в загонах.

Что нам стоит ферму построить

Недалеко от новой фермы располагается старый корпус, сейчас там ведутся работы по его реконструкции. Планируется, что часть молодняка перейдет туда. Рядом завершается строительство летней карги для телят. На очереди – еще одно здание, где вскоре разместится родильное отделение. Понятно, что молоко бывает только у отелившихся коров, поэтому отел и все связанные с ним мероприятия – один из важных моментов на ферме. «До осени все должно быть готово», – говорит о планах Ирина Гуринова. Сейчас же первоочередной объект, завершение строительства которого в ближайшие дни животноводы ждут с нетерпением, – летняя дойка, куда на вольный выпас до сентября должно уйти стадо.

Под капотом «уазика» шелестит трава, хрустят ветки и разлетаются хлопья глины, пару раз «ныряем» в разлившиеся ручьи – до новой летней фермы от села 12 километров по неровной дороге, по обе стороны которой расстелились бескрайние луга с сочной зеленью и цветущим лютиком. Вообще, на Якоките 126 тысяч гектаров пастбищ. Правда треть из них запущена, закустарена и заболочена, их требуется восстанавливать, и такая работа постепенно ведется. Пока едем до места, наблюдаем выкорчеванные кусты и спиленные деревья – подрядчики-мелиораторы прочищают заросшие канавы. Преодолевая кочки и ухабы, проезжаем мимо покосившегося ограждения и «сложившейся» словно карточный домик крыши над прошлогодней дойкой. В этом году, рассказывает Ирина, после осмотра пастбищ и рекомендаций бывалых животноводов, ее решили организовать в новом месте, более подходящем для выпаса буренок. Возведением объекта занимается подрядчик – ИП Демин. Работники агропредприятия рассчитывают, что строение площадью порядка 500 кв. м, с полом и навесом, защищающим животных от непогоды, появится уже в конце этого месяца. «А это только там известно», – поднимая палец вверх, подшучивают рабочие, в ожидании машины со стройматериалами неторопливо потягивающие чаек с ароматным запахом дымка от лесного костра. Часть объекта уже готова, осталось сделать последние усилия. «Далековато, конечно, – сетует Ирина Викторовна на обратном пути. – Дояркам ездить каждый день на утреннюю и вечернюю дойку сюда будет нелегко, но место очень хорошее: рядом есть вода, поля…».

Вышли в поле железные кони

«В июне батюшка овес до половины урос» – молвит русская поговорка. Но это в центральной части России на поле уже густо. На якокитских пашнях посевная кампания стартовала 17 июня, на полторы недели позже запланированного срока, рассказывает Ирина Гуринова, семена получили с опозданием. Впрочем, на будущем урожае кормовых сказаться это не должно: овес – культура некапризная, к тому же сорт «талисман» из Тюменской области — один из лучших для возделывания на Севере, не подведет. Так что прошлая пятница выдалась очень жаркой: и в прямом смысле – весь день припекало солнышко, и в переносном – посевная страда двигалась к успешному завершению, с раннего утра механизаторы штурмовали пашню. Отправившись на поля, вместе с Ириной Викторовной наблюдаем за процессом. Работают три трактора, один занят непосредственно посевом, два других с прицепленным навесным оборудованием – культивацией и прикатыванием. И хотя на каждом повороте за прикатывателем тянутся клубы пыли, влага в земле есть, семена не в сухую землю ложатся. «Сейчас посеем, и пойдет дождь, будет хорошо», – удовлетворенная увиденным замечает моя собеседница. Посевные площади хозяйства составляют более 16 тыс. кв. м, большая часть из них ко дню нашего приезда была уже засеяна. В общем, как и полагается в этот напряженный период, никто не теряет драгоценного времени, но и спешки не ощущается – земля, как говорится, суеты не любит.

В этом году, рассказывает директор агрогородка Владимир Копылов, благодаря финансовым инвестициям «Ассоциации строителей АЯМ», Алданское агропромышленное предприятие, где сегодня трудятся 18 человек, смогло пополнить сельскохозяйственный парк. В гараже агрогородка появились два новеньких трактора «Беларус МТЗ-82.1» с навесным оборудованием – двумя культиваторами, двумя дисковыми боронами, тремя почвообрабатывающими плугами. Приобрели новые косилки, прицеп, погрузчик с ковшом… На техническое обновление в целом было выделено 3,8 млн рублей.

«Малиновый гигант» со сливками…

План предприятия на этот год – получить 317 тонн молока. Якокитское молочко хорошо раскупается алданцами. Спрос есть и на другой товар этого производителя: творог, сливки, сметану. Что касается качества, то сливки, например, жирные, густые и очень вкусные, а главное – натуральный продукт! Среди крупных покупателей у агрогородка – компании «Железные дороги Якутии», «Золото Селигдара». Ежедневно молочная продукция реализуется на рынке «Металлург» в Алдане, в планах открытие торговой точки в Нижнем Куранахе.

Надеваем бахилы, халаты, шапочки – в молочном цехе агрогородка нас доброжелательно встречает оператор Оксана Супрунова, работающая на этом ответственном участке с октября прошлого года. Всюду стерильная чистота, до блеска в глазах. На улице жара, а здесь приятная прохлада. Оксана Борисовна занята расфасовкой творога. Кивает: «Сегодня созрел и его сварили». Прерывается буквально на пять минут, чтобы показать начищенное до глянца оборудование.

– Все автоматизировано? – спрашиваю.

– «Р-2», – смеется моя собеседница, поднимая вверх ладошки, и, продолжив ловко раскладывать по пакетам рассыпчатый творожок, убирает его в холодильные камеры за спиной, где уже рядками стоят пластиковые контейнеры со сливками. «Вот вчерашние, – показывает, – а это уже сегодняшние, еще жидкие, не успели застыть…» Ну как же теперь уйти из молочного цеха без свежей продукции? Конечно, никак. Вкусно же!

Свежей витаминной продукцией могут похвастать и в тепличном хозяйстве агропредприятия. Алданские дачники в начале июня только высадили рассаду овощей в теплицы и ждут первых плодов, а здесь первые огурчики с помидорками попробовали уже в апреле. Местную теплицу, площадью 400 кв. м, всю в стекле и алюминиевых конструкциях, видно издалека. Рядом строятся еще две – в 600 и 800 квадратов. Хозяйничают здесь профессионалы-овощеводы Валентина Ивановна Гаук и Раиса Михайловна Перевалова. Более 30 лет они выращивали овощи в совхозе, так что знают об огурцах и помидорах все. А с прошлого года применяют свои знания и опыт в теплицах агрогородка.

– У нас овощи вкусные, натуральные, экологически чистые, – хвалятся женщины, – потому что растут на родной землице, поливаются чистой водой и удобряются золой да «коровяком»!

Кстати, в этом году, отмечают мои собеседницы, в теплице установили капельный полив, тем самым значительно облегчив им жизнь и позволив экономить время. Не то, что раньше, делятся, когда приходилось поливать каждый кустик вручную из шланга, а на первых порах так вообще – ведрами. На производственном участке у этих славных тружениц полный порядок: все аккуратно, чисто, на огуречно-томатных рядах облюбован и ухожен каждый кустик. Тянут вверх зеленые макушки растения, пряча в листве сочные, хрустящие огурчики любимых сортов «стелла» и «арагац». «Эти сорта, – делится Валентина Ивановна, – выведены на давно зарекомендовавшей себя российской агрофирме «Семко юниор», а она нас никогда не подводит». Упругими гроздьями свисают с кустов красавцы-помидоры: «вельможа», «верлиока»… «Видите, какая кисть!», — любуется Раиса Михайловна. В этом году свое место в теплице занял сорт «малиновый гигант», полностью оправдывая свое название: под тяжестью сахарных, сладких, мясистых плодов того и гляди обломаются ветки. Взвешиваем одного такого великана — 475 граммов. Вот так сеньор-помидор!

С начала апреля овощеводы агрогородка сдали на реализацию 2 тонны 48 кг огурцов и 90 кг помидоров. К слову, в прошлом году, растения в якокитской теплице плодоносили аж семь месяцев, вплоть до октября, радуя здешних хозяюшек отменным урожаем. В чем секрет? Конечно же, в любви, уверяют мои собеседницы, – к труду, земле, растениям…